¿Por qué los alemanes no quieren que su Selección vaya a Qatar 2022?

Todas las seleccione pelearon por un boleto para la Copa del Mundo 2022, pero ¿por qué los alemanes no quieren que se Selección vaya al mundial de Qatar? Aunque muchos aficionados del futbol lloraron porque su país no clasificó, la población alemana ha sorprendido al mundo al no querer que sus futbolistas disputen el certamen mundialista.

Una de los motivos por las cuales los alemanes no quieren que sus jugadores vayan a jugar el Mundial es que argumentaron que las declaraciones de Nasser Al-Khater sobre la comunidad LGBTIQ+, a quienes advirtieron que tienen prohibido mostrarse afecto en público o frente a otra persona.

Cabe señalar que el Comité de Organización del certamen mundialista reveló que la infidelidad se castigará hasta con 7 años de cárcel si se sorprende a una persona teniendo relaciones sexuales con alguien que no es su pareja legalmente.

¿Por qué los alemanes no quieren que vayan al Mundial de Qatar 2022?

A través de una encuesta se dio a conocer que uno de cada dos aficionados de la Selección de Alemania desea que su país no vaya a la Copa del Mundo en Qatar 2022.

El resultado marca un 48% de los encuestados cree que no se debería participar en la próxima Copa del Mundo y todo por las múltiples denuncias de violaciones a los derechos humanos en la construcción de dos inmuebles.

De hecho, sólo el 28% mantuvo la postura de que Alemania haga el viaje y participe en la fiesta mundialista, mientras que el 24% optó por no opinar. La Copa del mundo dará inicio el próximo lunes 21 de noviembre y terminará hasta el 18 de diciembre del mismo año.

