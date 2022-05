¿Por qué los teléfonos con Android cargan más rápido que los iPhone?

Los dispositivos de Apple actualmente cuentan con un material de construcción premium, desde sus acabados hasta la resistencia, sin embargo, una de las grandes debilidades de estos podría ser la batería, además de la carga rápida que para algunas personas, no está a la altura que algunos otros smartphones con Android.

Actualmente utilizar el dispositivo todo el día se ha convertido en algo normal, esto evidentemente requiere de una buena batería que soporte las jornadas de trabajo o incluso hasta de juego, esto evidentemente ha hecho que las empresas incluyan baterías de 4000 o hasta 5000 mAh, todo esto también nos lleva al apartado de carga, la carga rápida es muy importante para muchas empresas, hay terminales que se llegan a cargar por completo en 15 minutos, sin embargo con el iPhone esto no ocurre así.

Apple no ofrece información técnica sobre su batería, lo único que se menciona es cuántas horas de vídeo o de llamadas puedes hacer con una carga, los dispositivos más recientes cuentan con una carga rápida que no termina de convencer a las personas, todo debido a que por ejemplo el iPhone 13 pro max de 30W no puede aprovechar todo su potencial de carga ya que hay que comprar un cargador especial y original de la empresa para poder hacerlo.