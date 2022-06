‘Prendan veladoras, puede llegar buena lluvia’: Samuel García ante desabasto de agua en NL

El gobernador insistió en que las acciones que se han implementado hasta ahora podrían hacer que para el mes de agosto ya no haya cortes al suministro.

Debido al pronóstico de lluvias por huracanes que afectarán al territorio nacional, el gobernador de Nuevo León, Samuel García le pidió a los habitantes del estado que prendan una veladora para que lleguen fuertes precipitaciones a la entidad.

“Prendan veladoras, puede llegar buena lluvia, estamos estudiando tres fenómenos que hay en el Caribe, uno es el Huracán Blas, otro tiene 80 por ciento de probabilidad de disturbio tropical y el que más nos interesa es uno que está por Yucatán que todo indica que puede venirse al Golfo y traer lluvia el fin de semana”, dijo García, durante la presentación del Plan Maestro que garantiza agua hasta 2050.

El mandatario estatal insistió en que las acciones que se han implementado hasta ahora podrían hacer que para el mes de agosto ya no haya cortes al suministro.

Dijo que a la fecha se han cateado 21 ranchos, donde se cometían ilegalidades con el manejo del agua, con pozos clandestinos, pozos con permiso pero que sacaban el doble o triple de agua, desvío de cauces y perforaciones en ductos de la presa El Cuchillo.

Samuel García mostró de nuevo molestia por las críticas, protestas y bloqueos de avenidas principales, esta vez el llamado de atención fue para los habitantes de la zona del cerro del Topo Chico, en Monterrey y Escobedo.

“Son muchos de los que nos tapan calles y nos bloqueen Constitución (uno de los principales ejes viales metropolitanos), se tiene que decir todo como es la verdad y que la ciudadanía juzgue y no nos estén tapando avenidas por problemas de hace 30 ó 40 años”, indicó García.

Aseguró que en las faldas del cerro del Topo Chico no se debieron construir casas, por las dificultades de infraestructura.

Además se fue contra quienes habitan de manera irregular en esa zona.

“Ahí no debe haber vivienda, son ríos, son cauces y por su puesto que al ser un derecho humano les vamos a llevar agua, pero no nos pidan imposibles al sistema que lleve agua a un 11 por ciento que no está conectado a la red, porque son viviendas irregulares, eso también se tiene que decir”, sentenció Samuel.

Con información de El Financiero.