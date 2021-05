Presenta Arturo Maximiliano propuestas ante Canacintra

Municipio de Querétaro tendría que impulsar el liderazgo metropolitano en favor de la agilización de trámites para la instalación y operación de las empresas, así como mejorar la movilidad, al privilegiar al peatón y promover un compromiso ambiental, señaló el candidato a la presidencia municipal de Querétaro por Morena, Arturo Maximiliano García.

Al reunirse con integrantes de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), Maximiliano García señaló que el crecimiento económico va de la mano con el desarrollo social y el cuidado ambiental, como parte de una ideología de empresas socialmente responsables.

Por eso, propuso atender problemas como la movilidad, que implica privilegiar al peatón mediante la construcción de 250 kilómetros de banquetas, con estudios precisos de origen-destino y con micro parques o parques de bolsillo a lo largo de esos espacios, para que la gente pueda relajarse o convivir en ellos y cerrar los circuitos de ciclovías para que sean rutas completas.

“Las banquetas son muy importantes. No hay banquetas no hay circuitos de banquetas, no hay estudios de origen-destino y hay planteamiento muy bien hecho de expertos en desarrollo urbano, donde nos proponen mil kilómetros, vimos el tema presupuestal y lo vemos complejo, por eso lo dejamos en 250 kilómetros, con micro parques o parques de bolsillo y arbolado”, declaró Arturo Maximiliano.

Además, planteó políticas de re uso y aprovechamiento del agua, la instalación de plantas de tratamiento y una política para acabar con la brecha digital, mediante la generación de casas digitales que pueden ser nuevos espacios o bien, casas de la cultura que se adapten con equipos de cómputo y tutores.

Frente a los empresarios, resaltó que el subejercicio de los recursos públicos es un pecado capital porque la inversión del dinero público genera beneficios a la economía. También resaltó la disposición de que el presidente municipal sea un gestor de programas y acciones que beneficien al sector empresarial

En la presentación, el candidato de Morena a la alcaldía de Querétaro reconoció que la seguridad es la demanda más frecuente en las diferentes colonias y comercios del municipio, por lo que existe un compromiso para invertir en la fuerza policial, promover la vinculación institucional, generar espacios de recreación, cultura y deporte y contar con un verdadero especialista en seguridad pública.

Además, se refirió a que en el tema de salud pretende construir una unidad integral de atención primaria, contar con brigadas móviles de ayuda médica y dar seguimiento a los programas de apoyo psicológico y psiquiátrico. En infraestructura, se pronunció por apoyar la mejora de las escuelas, porque “algunas están muy lastimadas”.

Maximiliano García señaló que sus propuestas son congruentes y factibles, además que implica mantener los programas que sí funcionan, ya que “mi compromiso con continuar con las cosas que sirven. Estoy seguro que hay muchas políticas que hay que continuar o que hay que re catapultar”.