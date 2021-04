PRESENTA LUIS NAVA PROPUESTAS PARA NUESTROS ADULTOS MAYORES EN LA CAPITAL

“A nuestros adultos mayores no los vamos a dejar solos, de eso yo me encargo” afirmó en reunión virtual con más de 150 adultos mayores y sus familias, el candidato del PAN y Querétaro Independiente, Luis Nava, quien para no arriesgarlos, les presentó en video conferencia sus propuestas en las que se destacan dos nuevas casas del adulto mayor, médicos en su domicilio y transporte gratuito para llevarlos y traerlos de los clubes a sus domicilios.

“Personalmente pedí reunirnos vía Zoom en conferencia a distancia para no arriesgar a ninguna ni a ninguno de nuestros adultos mayores, porque son más importantes ustedes que las campañas y no los voy a arriesgar. Sepan que nunca los dejaré solos y que para ustedes tengo un profundo respeto y agradecimiento, por todo lo que han hecho para la grandeza que hoy tiene Querétaro”.

Junto a su esposa Arahí Domínguez, Luis Nava afirmó que se fortalecerán todos los programas del Municipio de Querétaro que atienden a nuestros adultos mayores, iniciando por la salud, vamos a crear el programa “Médico a tu casa, VA”, con la atención, acompañamiento y seguimiento a adultos mayores en el seguimiento de enfermedades como diabetes e hipertensión.

“Vamos a fortalecer la atención de adultos mayores, muchos ya están en clubes de adulto mayor, pero por condiciones de pandemia hemos puesto restricciones. Una vez que haya pasado la vacunación, vamos a retomar la propuesta. Vamos a poner transporte para que al menos una vez a la semana puedan ser trasladados a las casas del adulto mayor”.

En este sentido, Nava anunció como propuesta la construcción de al menos 2 nuevas casas del adulto mayor, una en la zona de la Delegación Félix Osores y la otra se elegirá en conjunto donde la quiera el Sindicato de Jubilados. De igual forma se ampliarán las instalaciones que hay en Felipe Carrillo Puerto y se pondrá especial atención en nuestros adultos mayores de Santa Rosa Jáuregui.

En la reunión virtual, el candidato de Acción Nacional escuchó a los adultos mayores que participaron con sus ideas que dijo, se convertirán en hechos y acciones de gobierno, “por eso daremos apoyos a nuestros adultos mayores emprendedores que iniciaron un negocio o tienen un oficio, adecuaremos más espacios, salones de cómputo y talleres para cuidar y apoyar la salud de nuestros adultos mayores”.

Luis Nava les agradeció porque han dado todo por nosotros y ahora llegó la hora de retribuirles su ejemplo y su esfuerzo: “Ustedes son la voz de la experiencia, los cimientos de nuestra ciudad, los que pusieron el ejemplo, ¡Por su bienestar! ¡Va!”.

Cabe mencionar que en este sexto día de campaña, el candidato Luis Nava inició con un recorrido por la colonia Reforma Agraria, donde saludó a vecinos, presentó sus propuestas para brindarles un mejor entorno en sus calles y escuchó las ideas para construir entre todos una mejor ciudad que seguirá mejorando.

Al medio día, Luis Nava acompañó al candidato del PAN a la gubernatura de Querétaro, Mauricio Kuri, quien presentó aquí en la capital su propuesta para el Deporte, en el que con la presencia del panista Santiago Creel Miranda y liderazgos del deporte en la entidad, reconoció en Kuri la visión para impulsar el deporte y los valores en Querétaro como estrategia clara de prevención, desarrollo social y humano para todas las familias queretanas.