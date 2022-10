Prevén recuperación del clúster automotriz en Querétaro

estima que la producción de autopartes pueda alcanzar un 5% en incremento en comparación con el año pre pandemia.

Este aumento ocurrirá al finalizar el año, informó el presidente del clúster automotriz de Querétaro, Renato Villaseñor Mendoza, quien confió en que esto supere los niveles pre pandemia.

Según la Secretaría de Desarrollo Sustentable (Sedesu), la industria manufacturera ha crecido un 21% respecto al periodo del año anterior.

Este tipo de retrasos está relacionado con afectaciones como la ocurrida en General Motors y el paro técnico que realizó hace unos días, debido a que existe un desabasto en conductores.

Incluso, dijo que la industria supera los desafíos en las cadenas de suministro y confió en que habrá diversas acciones que permitirán recuperar el mercado.

De acuerdo con el clúster, el desabasto de autopartes hace que se reduzca la producción de automóviles y también el número de ventas.

En la víspera, el titular de la Secretaría de Desarrollo Sustentable, Marco Del Prete Tercero, descartó que hayan reportes de retrasos o desabasto que impidan que se esté produciendo en la industria de autopartes.

Yo no tengo reportes de que haya retrasos significativos o que haya desabasto que impida, al menos en Querétaro, que se siga produciendo y que esté ocasionando un retraso en la producción”.

Compradores de vehículos en el estado reportan que algunos han tenido que ser adquiridos a un costo más bajo de las agencias, pero no tienen alarma, porque no tienen el conductor relacionado. Incluso han pasado desde febrero en estas condiciones y en las agencias no les dan fecha para ello debido a que no saben cuándo podrán instalárseles.

Puedes acceder a más información en AM Querétaro.