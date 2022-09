Promesas de Campaña sirven como Instrumento Electoral

Por; Víctor Sánchez

En su cuarto informe de gobierno, Andrés Manuel López Obrador dice que cumplió 94 de los 100 compromisos que hizo al Pueblo de México el 1 de diciembre del 2018, cuando tomó posesión como Presidente de la República. Al analizar sus promesas de gobierno, uy pocas se cumplieron, otras sólo a medias o selectivas, y la mayoría sirvió como instrumento electoral para atraer simpatizantes para Morena, el partido propiedad del Presidente.

En una conferencia mañanera AMLO dijo que: “Hace unos días yo me equivoqué y dije que de 100 compromisos que había hecho en el Zócalo, había cumplido 99. (…) He cumplido muchos más, pero de esos 100 no son 99, son 98: (falta) lo de Ayotzinapa y la descentralización”.

Esto no es cierto, y aquí te digo por qué, con hechos contundentes.

Pero, al hacer un análisis minucioso de su gobierno y sus metas, son muchas más las promesas que no ha cumplido. Para ser exactos.

Se comprometió a darle atención especial a los (1) PUEBLOS INDÍGENAS; esto no ocurrió. Ahí están los grupos presos por el crimen organizado. (2) PRIMERO LOS POBRES. Amentaron 4 millones de nuevos miserables. Se mantendrán las (3) ESTANCIAS INFANTILES, que desapareció. (4) BECAS estudiantes pobres (sólo algunos que son clientes políticos de Morena). Becas a (6) BACHILLERES, 800 pesos mensuales, no ha ocurrido con todos. Estudiantes universitarios beca por 2400 pesos; tampoco cumplió para los de la (7) UAM, UNAM, IPN y Universidades privadas. Cien (9) UNIVERSIDADES NUEVAS públicas, no logró ni la décima parte. Impulsar FORMACIÓN ARTÍSTICA en escuelas, no lo cumplió. Promover (9) INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA; canceló la inversión pública y usó al Conacyt como instrumento político y persiguió a la comunidad científica. Cancelar la (10) REFORMA EDUCATIVA, lo cumplió, pero por razones presupuestales.

En otras 10, que son programas sociales, tienen un sello de “compra votos”. Son acciones de tipo electoral que sólo se dan en temporada de elecciones y los grupos de promotores de Morena, a cargo del presupuesto, llamado “Siervos de la Nación”, los usan para impulsar a sus personajes políticos:

Plan para apoyar a damnificados de los (11) SISMOS; no todos recibieron apoyos. (12) MEJORAMIENTO URBANO en ciudades fronterizas como Tijuana y otras; no reciben presupuesto y siguen igual. (13) DERECHO A LA SALUD, no cumplió. (14) BAJAR SUELDOS a altos funcionarios y aumentar a sindicalizados que ganan menos de 20 mil pesos; cumplió a medias al bajar sueldos, pero no aumentar a los más pobres de los gobiernos estatales y municipales, incluso los de Morena. (15) Aumentar pensiona ANCIANOS; cumplió, pero no es para todos. Apoyo a (16) DISCAPACITADOS en zonas marginadas; no a todos. Dar trabajo a (17) JÓVENES, de 3,600 pesos mensuales como aprendices; son regalos a ninis en ciudades. (18) CAMINOS DE CONCRETO en Oaxaca, Guerrero y otros estados; no cumplió. Apoyos económicos a ejidatarios, (19) COMUNEROS apoyo económico semestral; sólo en temporada de elecciones. (20) PROGRAMA de FERTILIZANTES a agricultores; sólo con fines electorales.

(21) PRECIOS DE GARANTÍA a productores de frijol, arroz, trigo y leche; no todos reciben beneficio. (22) ACTIVIDAD PESQUERA, abandonada en su totalidad. (23) SEMBRAR ÁRBOLES, un fracaso ecológico; los campesinos prefieren recibir dinero por sembrar árboles, aunque empobrezcan la tierra. (24) SEGALMEX, la unión de Diconsa y Liconsa; si se hizo, pero hubo un fraude por más de 9 mil millones de pesos. (25) CRÉDITOS A LA PALABRA para comprar vacas y sementales; nadie sabe quién recibe ese dinero. (26) Tampoco lo recibieron