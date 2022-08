Promueve IMSS Querétaro beneficios de lactancia materna

En el marco de la Semana Mundial de la Lactancia Materna, del 1 al 8 de agosto, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Querétaro llevó a cabo el Lactatlón, donde tres hospitales formaron un grupo de mujeres para impulsar la concientización de este gran regalo de amor de una mamá a su bebé.

Los hospitales del IMSS Querétaro que invitaron a las mujeres para el 1 de agosto son: Hospital General Regional (HGR) No. 1, a las 9:00 horas en la explanada; el HGR No. 2 “El Marqués”, a las 11:00 horas; y el Hospital General de Zona (HGZ) No. 3, en San Juan del Río, a las 9:00 horas.

La doctora Miriam Eugenia Gay Patiño, Coordinadora de Atención Médica de Segundo Nivel del IMSS Querétaro, destacó que esta actividad de la lactancia materna en las unidades médicas del Instituto se realizó de forma segura y con medidas de protección e higiene para el bebé y su mamá.

Además, recordó que la leche materna es un alimento esencial para el recién nacido para alcanzar mayores beneficios tanto para la madre como para el bebé.

Dentro de los beneficios con los que cuenta la lactancia materna es que es gratuita, ya está preparada y tiene la temperatura adecuada para el bebé; además, disminuye los problemas de alergias y otras enfermedades.

Con información de Quadratin.