PRONUNCIAMIENTO CON MOTIVO DEL 8M 2022, DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER Y LOS HECHOS VIOLENTOS ACONTECIDOS EN EL ESTADIO CORREGIDORA

Este 8M2022 las feministas saldremos a la calle a protestar y exigir un alto a las

violencias que se ejercen en nuestra contra tanto en el ámbito público como

privado.

Exigimos que se respete nuestro legítimo derecho a la disidencia y a la protesta.

Exigimos que no se nos criminalice por ejercer nuestros derechos.

Este 8 de marzo decimos ¡Basta, Nunca más sin Nosotras.

Frente a los inauditos hechos ocurridos en el Estadio Corregidora durante el

partido de fútbol el pasado 5 de marzo, denunciamos la incapacidad del aparato

gubernamental y de las empresas privadas de resguardar la integridad de la

ciudadanía. Así mismo, rechazamos estas violencias ejercidas por hombres,

sabemos que en su configuración masculina el poder de destrucción se normaliza

al grado de atentar contra la vida de otras personas.

Las mujeres, quienes históricamente padecemos estas violencias cotidianas que

se invisibilizan en lo público, les decimos esta mañana a las autoridades,

empresarios y sociedad en general “no pretendan ocultarlo más, esa saña,

brutalidad, atrocidad y furor desmedido que se vivió en el Estadio no es un hecho

aislado, forma parte de todo el sistema político y económico que demerita la

vida, “son los hombres que se matan entre ellos, y quienes también asesinan a 11

mujeres diariamente en este país”, son hijos sanos del patriarcado. ¡Que quede

bien claro, el machismo mata!

Señalamos y condenamos a quienes ejercieron esta masacre, sabemos que es

resultado de una masculinidad que refrenda el pacto patriarcal, esos hombres

son criminales educados en una sociedad igualmente perversa. Sin embargo, no

son los únicos responsables, lo es también el Estado y el Sector Privado que

actuaron omisos o cómplices de esta tragedia, perfectamente prevenible. Lo que

vimos este fin de semana es la máxima expresión brutal del patriarcado:

empresarios y directivos movido por el poder y el capital, poco o nada les interesa

el bienestar ni la paz social.

Es evidente que en México y en Querétaro se vive una severa crisis en el respeto

a los derechos humanos y a la justicia, las cifras no nos dejan mentir: De acuerdo

a los datos proporcionados por el INEGI, en el 2019 sólo el 11% de los delitos se

denunció, de los cuales sólo en el 69.1% se inició carpeta de investigación. Del

total de carpetas iniciadas en el 44.5% no pasó nada, el 29% sigue en trámite, el

3.7% se consignaron a un juzgado y sólo el 3.5 obtuvo reparación del daño. Cabe

aclarar a este último dato que no se cuenta con la información si fueron acuerdos

reparatorios que lejos de la legalidad se hicieron obligando a las mujeres a

convenir con sus agresores.

El 36.3% de las víctimas decidieron no presentar su denuncia porque consideraron

que era una pérdida de tiempo y al final no pasaría nada, el 15% manifestó sentir

desconfianza de las autoridades, el 8.4% consideró que los trámites son largos y

difíciles, el 3.5% considero que las autoridades son hostiles con las víctimas. Las

víctimas que sí deciden denunciar: el 39.2% tardó en promedio 2 horas para que

recibieran sus denuncias y el 36.2% tardó cuatro horas en promedio1.

De acuerdo con datos del secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad

Pública (SESNSP), de enero a octubre del 2019, se reportaron 217 carpetas de

investigación por el delito de acoso sexual, mientras que, en el mismo periodo de

este 2020, suman 509 denuncias. Lo que representa 134% de incremento en la

denuncia de estos delitos, sin considerar que muchas mujeres no acuden a realizar

estas denuncias, por lo que la gravedad de la problemática resulta ser sin duda

mayor a la estimada por los datos emitidos.

La violencia contra las mujeres y las niñas es una de las violaciones más graves de

los derechos humanos, extendida, arraigada y tolerada en el mundo. Esta

violencia es tanto causa como consecuencia de la desigualdad y de la

discriminación de género. En México 2 de cada 3 mujeres a vivido por lo menos

un acto de violencia