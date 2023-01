Proponen cambiar libramiento Sur-Poniente por corredor urbano

«Siempre es lamentable que haya la pérdida de una vida humana. Finalmente son personas que ejercen su derecho a la movilidad. El Libramiento Sur-Poniente es una vialidad que se planteó como un libramiento vehicular, es decir, no como un corredor y es hostil para los peatones».

Explicó que esto ocurre con el Anillo Vial Fray Junípero Serra, vialidades de difícil tránsito para las poblaciones aledañas quienes transitan arriesgando su seguridad ante la falta de una planeación incluyente.

«Finalmente no hay ciclovías seguras, no hay banquetas, no tienen pasos peatonales, son vialidades que se plantearon como libramientos, como carreteras», señaló.

Agregó que esta obra se pensó a futuro en un sentido práctico de conexión de vialidades en una zona en crecimiento y de tránsito vehicular; sin embargo, no se contempló el desarrollo habitacional que el mismo crecimiento trae consigo.

«Se piensa a futuro porque es para conectar, pero lo que no se plantea es el desarrollo habitacional que está en ese lado y no se hace una planeación de cómo va a impactar la vialidad al desarrollo y el desarrollo a la vialidad. Es un impacto mutuo».

Agregó que en estas vialidades es frecuente que ocurran accidentes cotidianos, ya que no hay otra alternativa que la gente tenga para moverse, pues finalmente son ciudadanos que viven ahí, por lo que se hace necesario buscar una solución, pensando en que habrá más población debido al desarrollo de la zona. Con información de Diario de Querétaor.