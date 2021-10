Proyecto en el Estadio Azteca se someterá a consulta de vecinos, dice Sheinbaum

El proyecto para construir un hotel, centro comercial, vialidades y un parque lineal en el Estadio Azteca se someterá a consulta, anunció la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum. “Es un proyecto privado en el propio Estadio Azteca y tiene que haber una presentación del proyecto y que los vecinos vayan diciendo ‘estamos de acuerdo’ o ‘no estamos de acuerdo’, detalló Sheinbaum tras ser cuestionada en conferencia de prensa.

No vamos a hacer nada que esté en contra de la gente, nada; pero también, si se presenta un proyecto nosotros tenemos que ponerlo a decisión de la gente que vive en la zona”, agregó. Vecinos de Santa Úrsula, en Coyoacán, han mostrado su oposición al proyecto por considerar que incrementará el costo de los servicios, se contará con menos agua y tendrán mayor tráfico de vehículos. Sheinbaum sostuvo que el Gobierno capitalino no está promoviendo el proyecto, sino la consulta para la participación de los ciudadanos. “Como cualquier cosa, tiene que ponerse a consulta. No hay concesión de ningún espacio público, sino es en el propio terreno privado que quieren hacer este desarrollo y está a consulta de los vecinos. “No vamos a faltar a nuestra palabra de que vamos a imponer algo en contra de los vecinos de la zona, es más bien que se conozca qué es lo que se pretende hacer ahí y que se abra un proceso de diálogo y que, en todo caso, se decida ahí en ese proceso”, reiteró la mandataria. Sheinbaum reconoció que el proyecto es parte de la estrategia para la reactivación económica de la ciudad que se ha visto afectada tras más de un año y medio de pandemia por COVID-19; no obstante, al tratarse de un megaproyecto, es necesaria la aprobación en la consulta vecinal.

El plan considera edificar un centro comercial y un hotel, y se pretende mejorar la cara urbana, por lo que se agregarán pozos de agua a cargo del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, un centro comunitario, un parque lineal y un nuevo corredor que unirá avenida del Imán con la avenida Estadio Azteca. La obra más grande, en cuanto a dimensiones, será el centro comercial, ya que tendrá cuatro niveles de doble altura y un estacionamiento de siete pisos en su primera sección, construida sobre la avenida del mismo nombre del recinto. La segunda parte se desenvolverá en Tlalpan, en donde habrá tres niveles más de comercios y cinco de estacionamiento. En total, habrá 195,895.49 metros cuadrados de centro comercial y 99,046 metros cuadrados para vehículos.