Puro cuento

Yo Campesino

• Vocifera el ganso autonomía, pero lo tienen doblado desde Estados Unidos

Miguel A. Rocha Valencia

Desde el vecino país dejan que el mesías tropical haga berrinche, se despatarre y hasta lance bravatas, decir lo que quiera hacer, pero en el fondo se trata de un falso debate, de un show, ya que, en México, como ya lo confesó en su mañanera, si opera agencias de seguridad de Estados Unidos; la disputa por el maíz transgénico es otra patraña pues ya quedó claro que las importaciones siguen abiertas y en materia migratoria, seguimos igual o peor.

El caso es que no hay mucho para donde moverse y eso lo sabe el ganso, por lo cual lo único que hace es discursear y alzar la voz para manejar un mentiroso discurso de autonomía y patrioterismo que de tan desgastado nadie le cree.

Luego del secuestro de cuatro estadunidenses, dos de los cuales fueron asesinados en Matamoros, la tierra de Don Juan Nepomuceno Guerra Cárdenas, el ganso se apresuró a desmentir versiones “de que” en las indagatorias estaban metidas agencias de seguridad estadunidenses y que México no aceptaba injerencias extranjeras.

Pero al día siguiente, reculó y aceptó la colaboración del Federal Bureau of Investigation, FBI y a no dudas fue gracia s ello que en un hecho inusitado no sólo aparecieron las víctimas en un tiempo récord, sino además dos de ellas vivas. Habrá que marcar el hecho al estilo de la 4T “histórico”.

El caso es que la autoridad mexicana sólo atina a mencionar como causa de la agresión una “confusión” pero no dicen con quién o por qué. De hecho, se presume que los delincuentes abandonaron a las víctimas y dieron aviso para evitar una mayor persecución.

No se olvide que en Tamaulipas se mantienen la estructura del Cártel del Golfo y los Zetas de los hermanos Cárdenas Guillén, en especial Osiel, quien según dicen, luego de cumplir condena en Estados Unidos podría salir libre el próximo año y asumir el mando de las organizaciones criminales con influencia en toda la costa este de México, desde Tamaulipas hasta Quintana Roo, donde es bien conocida la “sociedad” de reconocido político “verde”.

Ahí hay mucho tema por explorar y donde es obvio que está puesta la atención de las policías federales estadunidenses, en especial la DEA pues no se olvide que ese corredor es uno de los preferidos para el tráfico de drogas que incluso llega en aviones desde sur América. Aun se recuerdan cargamentos decomisados en Veracruz donde la disputa entre PJF y “verdes” pudo detonar en una matazón o los caídos en Chiapas y Tabasco donde los militares estaban “enterados”.

Por lo que toca al maíz, ya el profeta cuatrotero reculó y en realidad la disputa de Estados Unidos es que se elimine aquello de que el maíz transgénico es dañino para el ser humano, “sin bases científicas”, pero por lo demás seguiremos importando alrededor de seis mil millones de dólares, lo cual marca un récord que exhibe la creciente improductividad del campo mexicano y el fracaso de las políticas adoptadas por la 4T de cambiar dádivas por apoyos a investigación, créditos y comercialización.

En ese sentido en Grupo Consultor de Mercado Agrícolas apunta que, con datos del Banco de México, en 2022 se estableció un récord pues la cifra de importación de maíz se fue a casi el doble del adquirido en 2020 que sumó dos mil 516 millones de dólares. Pero, además, el llamado maíz transgénico está destinado a forraje de diversos ganados y no a consumo humano.

De hecho, el machuchón instruyó para que su determinación de cancelar importaciones de amarillo quede pendiente para la próxima administración y las actuales consultas sólo tienen que ver con lo de que es dañino para consumo humano. El 97 por ciento de esos granos van a ganado y el resto a la generación de aceites. O sea, puro cuento.

Y en el tema migratorio, pues es claro que la migración aumenta lo cual se refleja en el incremento de remesas hacia México independientemente de si es por falta de oportunidades, inseguridad o miseria. La Guardia Nacional siguen correteando a los extranjeros y la frontera norte ya se convirtió en refugio para quienes desean pasar “al otro lado”. Es decir, aunque lo niegue Marcelo Ebrard, en los hechos el nuestro dejó de ser país de paso para convertirse en hospedador de ilegales.

Bueno, lo de Tesla, otra gran patraña, nunca el ganso dijo no a Elon Musk, sólo hizo panchos mediáticos, pero no amenazó nunca con vetas la instalación de Tesla en Nuevo León. Lo descobijó la subsecretaria de Relaciones Exteriores.

Así que la chachalaca tabasqueña podrá desgañitarse, al final es puro cuento.