Putin señala el creciente papel de los misiles crucero y recuerda la superioridad de los Kalibr y otros proyectiles rusos

El presidente ruso Vladímir Putin ha enfatizado la importancia de la superioridad de los misiles de crucero domésticos Kalibr y otros proyectiles rusos en su reunión con el mando militar y funcionarios del sector de defensa.

«El análisis de los conflictos militares de las últimas décadas, la experiencia del desarrollo de los ejércitos líderes del mundo muestra el papel creciente que tiene el uso eficaz de, digamos, misiles de crucero de varias bases, así como de municiones guiadas. Y es importante que nuestro Ejército y nuestra Marina de Guerra estén adecuadamente equipados con tan modernas armas de alta precisión», afirmó el mandatario en una reunión con el mando del Ministerio de Defensa y representantes de la industria de defensa, citado por Izvestia.

Putin recordó que en la actualidad las fuerzas armadas nacionales ya disponen y están recibiendo avanzados misiles de crucero de largo alcance Kh-101, Kalibr, misiles balísticos y de crucero del sistema operativo-táctico Iskander, sistemas de lanzamisiles múltiple, bombas guiadas de varios calibres, que no solo no son inferiores en características, sino que a menudo superan a sus análogos extranjeros, y algunos incluso no tienen parangón en el mundo.rt