Qué canal transmitirá los juegos de pretemporada de la NFL en vivo

Se acerca el arranque de la nueva temporada 2022 de la NFL con atractivos enfrentamientos que ya se saborean los fanático al deporte de las tacleadas, no sin antes ver la preparación de las franquicias con los juegos de pretemporada, los cuales serán un parteaguas para ver cómo les irá a los equipos este año. Revisa qué canal transmitirá estos partidos en vivo.

Desde la pasada campaña de la NFL, cada equipo agendará sólo tres juegos de pretemporada y no cuatro como se hacía anteriormente durante muchos años. Lo anterior se debió a que aumentó el número de juegos, pasando de 16 a 17 de manera oficial.

¿Dónde ver partidos de pretemporada de la NFL en vivo?

Absolutamente todos los partidos de pretemporada se podrán ver a través de NFL Network, el canal oficial de la liga que puede verse a través de varios sistemas de cable, así como en la suscripción para tener la aplicación y ver los juegos vía streaming. De esta manera sólo los duelos de la temporada regular podrán verse en vivo a través de las cadenas televisivas que suelen transmitir los partidos, como son TUDN, ESPN y Fox Sports.

Los juegos de pretemporada se van a disputar a partir del 11 de agosto, pero antes, el día 4, será el primer duelo de la nueva campaña en esta llamada preseason con el duelo entre Las Vegas Raiders y los Jacksonville Jaguars, en el Estadio Tom Benson, en punto de las 19:00 horas, tiempo del centro de México.

Estos son los duelos de la Semana 1 de la Pretemporada 2022 de la NFL

Jueves 4 de agosto

Jacksonville Jaguars vs Las Vegas Raiders (19:00)

Jueves 11 de agosto

New York Giants vs New England Patriots (18:00)

Tennessee Titans vs Baltimore Ravens: (18:30)

Viernes 12 de agosto

Atlanta Falcons vs Detroit Lions: (17:00)

Cleveland Browns vs Jacksonville Jaguars (18:00)

Arizona Cardinals vs Cincinnati Bengals (18:30)

New York Jets vs Philadelphia Eagles (18:30)

Green Bay Packers vs San Francisco 49ers (19:30)

Sábado 13 de agosto

Kansas City Chiefs vs Chicago Bears: (12:00)

Carolina Panthers vs Washington Commanders: (12:00)

Indianapolis Colts vs Buffalo Bills: (15:00)

Seattle Seahawks vs Pittsburgh Steelers: (18:00)

Miami Dolphins vs Tampa Bay Buccaneers: (18:30)

New Orleans Saints vs Houston Texans: (19:00)

Dallas Cowboys vs Denver Broncos: (20:00)

Los Angeles Rams vs Los Angeles Chargers: (21:00)

Domingo 14 de agosto

Minnesota Vikings vs Las Vegas Raiders (15:25)

*Horarios en tiempo del centro de México

El Heraldo