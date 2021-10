Qué Leer, Qué Oír, Qué Buscar?

Se dice que desde el principio de los tiempos el hombre a tenido la facilidad de enamorar a todos aquellos que les gusta la lectura, y así como decimos que hay siempre un roto para un descosido también es bien cierto que hay una lectura especial para cada uno de nosotros, unos tienen el gusto por la química, otros mas por la historia, algunos tal vez por cuestiones económicas o políticas y otros por los poetas, cuentistas o narradores de historias.

En esta ocasión quiero invitarlos a leer a 3 escritoras jóvenes mexicanas, que con su trabajo han merecido el reconocimiento de los grandes del arte, la primera de ellas: Alaíde Ventura, nacida en Xalapa, Veracruz, en 1985, antropóloga, escritora y editora. Es autora de Como caracol (premio Gran Angular 2018, SM) y Entre los rotos (premio Mauricio Achar 2019), su novela Entre los rotos nos habla de la Parte de una generación de narradoras que hablan lo que tienen enfrente: los recuerdos, lo doméstico y lo que sucedió dentro de cuatro paredes.

El jurado le otorgó el premio “por tratarse de una impecable construcción narrativa, un relato ágil y preciso sobre una familia rota por la violencia y el silencio. Una arqueología íntima basada en diversos recursos de la memoria como fotografías, listas y definiciones personales. Además, Entre los rotos es una novela inteligente y emotiva que reflexiona sobre la forma como se han ido transformando las emociones a comienzos del siglo XXI.

Por otra parte, tenemos también a Aniela Rodríguez originaria Chihuahua nacido en 1992, es una narradora y poeta que obtuvo el Premio Nacional de Cuento Joven Comala 2016 por El problema de los tres cuerpos que editó en 2020 . La violencia mexicana en sus diferentes facetas y la realidad desde el prisma de la cotidianidad de lo inesperado y siniestro es lo que plasma Aniela Rodríguez en sus cuentos. Muestra las cosas agazapadas que hay en la vida a la espera de irrumpir en las personas.

Y por último Brenda Navarro, nacida en la Ciudad de México en 1982, una mujer que nos hace reflexionar sobre lo que vive México : la violencia desatada por la guerra al narcotráfico, desaparecidos, injusticias, miedo, zozobra… Esto lo transmutó en la historia de dos mujeres: una a quien le roban su hijo de 3 años y otra que lo cría como propio. Y allí están desde la violencia en diferentes niveles hasta la maternidad rodeadas de desamparo, dolor y preguntas. La acogida fue tal que poco después la editorial Sexto Piso la publicó: Casas vacías. Hoy es uno de los mejores debuts novelísticos en español de los últimos años y de las narraciones más interesantes en cuanto a tono y estilo para llegar a la vida de los lectores. Navarro es socióloga, fundadora de Enjambre literario, un proyecto de escritoras y periodistas iberoamericanos.

En una entrevista nos dice: ¿Por qué escribe y cuáles son tus intereses?

«Escribir es el único espacio donde puedo sentir gozo pleno y ese gozo no depende de nadie más que de lo que yo sea capaz de crear. Y eso es justamente lo que me atrae. Escribir es, probablemente, el acto más narcisista que pueda hacer y a la vez el que menos tiene que ver conmigo como persona. Escribir como una posibilidad de vivir muchas vidas que nunca voy a vivir. De ser lo que no soy. De entre todas las cosas increíbles y únicas que existen en el universo a mí lo que más me apasiona es la humanidad y la imaginación que invierte para destruirse a sí misma y no hay mejor lugar para observar esto que la literatura, interactúas con esos mundos sin interactuar. ¡Qué maravilla!».

