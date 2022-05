¿Qué significa la flecha azul que aparece en la parte superior de la pantalla de tu iPhone?

Poco a poco los dispositivos móviles comenzaron a incorporar funciones que en la actualidad son bastante comunes pero que anteriormente eran caras e incluso complicadas de conseguir, una de estas es el chip de GPS, hace tiempo ningún dispositivo contaba con esta función y ahora es extraño que no se tenga en el smartphone.

En los dispositivos de Apple, tanto el iPhone como el iPad cuentan con un chip GPS e incluso una aplicación dedicada a los mapas para que podamos navegar sin ningún problema, esto también supone un pequeño riesgo para el usuario porque podría haber aplicaciones de terceros que accedan a la ubicación y ubicar fácilmente donde se encuentra el dispositivo, para esto la compañía ha decidido implementar algunas acciones.

Una de estas acciones es avisarnos cuando el dispositivo está compartiendo la ubicación o funciones de navegación, cuando esto ocurre vemos la flecha azul o una flecha en diagonal situada en la parte superior, regularmente puede ser azul, aunque hay otros iconos que te indican distintas cosas por ejemplo.

La flecha hueca nos muestra que en algunas situaciones específicas nuestro dispositivo esta enviando la ubicación, sólo cuando es requerida, por otra parte, si observamos una flecha negra, esto nos indica que el dispositivo ha estado enviando ubicación durante las últimas 24 horas, en caso de que sea la clásica flecha blanca con fondo azul, solo indica que ha enviado la ubicación recientemente.

Recuerda que si quieres deshabilitar la ubicación en aplicaciones específicas, basta con ir a los Ajustes, privacidad, localización, elegir la aplicación y puedes indicarle que no quieres tener la ubicación activa cada vez que se use, también puedes deshabilitar la ubicación de forma completa en todo el dispositivo aunque si realizamos esta acción no vamos a poder ubicarlo usando iCloud si es que tenemos algún inconveniente.

Finalmente, si estás usando una aplicación que no requiere ubicación y te encuentras cualquiera de estas flechas, lo mejor será ir a localización, elegir la aplicación que estás usando y deshabilitarla, recuerda que al hacer esto también podrías ahorrar un poco de batería ya que no está usando el chip GPS y además no está consumiendo datos móviles. El Heraldo