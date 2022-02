Por Alex Goodman

Que triste que haya periodistas, columnistas, y medios de comunicación que se presten a una sola tendencia de pensamiento… Pero, más triste es aún, que los haya, producto de un pago, de una venta de favores, a cambio de algo, con tal de faltar a la verdad… El tendencioso, mentiroso, y dependiente del gobierno Morenaco “medio de comunicación”, pasquín, llamado La Jornada, es el mejor ejemplo de un medio que hoy, difama, se presta a atacar a organizaciones, ciudadanos, o instituciones, a cambio de dinero. Desinforma, y deforma información que debiese ser certera. Todo, porque sus elementos son amigos íntimos de López, y se deben favores… Mi respeto y admiración para usted Señor Lorenzo Cordova por no dejarse intimidar por un ataque de Estado. Como ciudadano independiente, yo confío en el INE y en ustedes para que nadie (ni el mismísimo presidentito de la República que hoy nos gobierna), pase por encima de la Ley. ¿Quién de sus allegados e ítnimos le puede explicar a López que el gobierno de EEEUU entrega dinero a organizaciones que fomentan la democracia y la transparencia?. Que en su desastrosa administración todo esté “resguardado”, no es una campaña de desprestigio de los comunicadores. Es simplemente una muestra de la opacidad de ésta administración federal corrupta!. Las diarios, muchas, y grandes estupideces de López, ya están en el terreno de la locura e insensatéz: Carolyn y José Ramón violan la ley en EEUU con sus también estúpidas declaraciones, y al actuar, se creen que todos somos igual de estúpidos y nos vamos a creer que con un mensaje en redes sociales ya salieron librados de una acusación. Terrible falta de preparación! Houston: Tienen un problema… Si las ilegalidades de Carolyn y José Ramón se comprueban en EEUU no hay un «golpe ni acción» contra su pésimo gobierno. Sino la aplicación de leyes americanas en su propio territorio. Tampoco, ninguna lágrima televisiva mañanera salvará a Carolyn y José Ramón de la Comisión Investigadora de los inversionistas de valores en los EEUU. Publican una mentira, para tapar otra. “Explican” que José Ratón López es abogado y trabaja en una empresa americana como asesor… Pero no muestran el permiso de trabajo, la visa, los documentos legales de tal empresa, sus declaraciones de impuestos, etc… Es más, ni su prueba de que habla Inglés… Cuando, todo ciudadano de mediana inteligencia en el mundo, sabemos que para ejercer en USA como abogado se requiere una licencia especial, haber aprobado muchos cursos, pruebas, etc. Hablar perfectamente el Inglés, y pagar impuestos… Luego, muestran un sitio web de la tal empresa, creado hace dos días, con fotografías y banners FALSOS o piratas, y con las credenciales URL de OTRA COMPUTADORA, DE OTRA COMPAÑÍA de un amigo del Peje…. Y así, en su ignorancia, por defenderse con mentiras, más se hunden… En verdad hay que ser bastante ignorante para creerles… En menos de 3 semanas la Superioridad Moral, tan cacareada, el discurso de Austeridad, el No Somos Iguales, el no Nepotismo, la no Corrupción se fueron al drenaje enviados por su propia familia… Esta semana, el gobierno de EEUU pidió en extradición al ex presidente de Honduras; Hace unas semanas, los hijos del expresidente panameño Ricardo Martinelli se declararon culpables de lavado de dinero. No nos extrañe que en cuestión de semana, los próximos puedan ser mexicanos de apellido López Beltrán… Aquel que por años, en sus muchos mítines aseguraba que no era vengativo, que él era honesto, austero, etcétera, a la mitad de su Gobierno ha venido a mostrar que solo es un hombre burdo, mentiroso y autoritario. Exhibido CON PRUEBAS, por investigaciones periodísticas valientes, que se ha empeñado en ocultar con más mentiras. Lejos, pero muy lejos de lograrse una simple transformación… Pero la ilegalidad, la mentira, el nepotismo y la corrupción, no son solo el sello de la casa Morena, sino de todo aquel cercano al Macuspano. El INE da un plazo de tres horas a la Jefa de Gobierno, gobernadores y gobernadoras de Morena para que retiren el desplegado en el que anunciaron su respaldo al presidentito López, por tratarse de propaganda prohibida. Así, se les hunde el barco, e insisten en violar las Leyes… En pocos días, nuevas sorpresas saldrán a la luz, y tampoco van a gustar en Palacio Nacional. Muy pronto, otro cateterismo de rutina tendrá que ser planeado. En Washington ya se tienen investigaciones en curso sobre cuatro miembros del gabinete de López Obrador que tocan temas financieros y de presuntos delitos vinculados con el narcotráfico. Y no serán juegos de niños, ni podrá defenderse con mensajes en las redes sociales, o risitas nerviosas en las mañaneras. En otro lamentable espectáculo Morenaco, se quedan hablando solos. Los Senadores Morenacos quisieron empezar a desprestigiar a periodistas en su rueda de prensa, y los medios de comunicación presentes cerraron filas en honor de la verdad, apagaron sus cámaras y micrófonos, y los dejaron hablando solos. Otra muestra del hartazgo de la sociedad. ¿Se acuerdan cuando López Obrador dijo que había 15 personas que le debían al fisco más de 50 mil millones de pesos, y los medios le preguntaron los nombres? Y él respondió así: «No diré sus nombres. Yo respeto su privacidad y la información fiscal de ellos, estaría violando la ley». ¿Y con Loret? Si. Se viene lo peor. El teatro de anciano ya está quebrado, igual que Morena. Por eso en éstos 3 años, se dedicaron a militarizar el país, a comprar voluntades con el ejército. El sexenio ya se terminó para ellos, pero el verdadero desmadre está por comenzar. Debemos estar preparados. Alguien tiene mas datos, o sabe sobre el reportaje que involucra a Andrés López Beltrán que está rodeado de asesores cubanos y venezolanos para ser el próximo candidato de MORENA ???