Queretana consigue histórica medalla en skateboarding en Nacionales CONADE

La queretana Amairani Gómez Caneda se convirtió en la primera atleta en sumar una medalla para el estado, al colgarse una presea de oro dentro de la disciplina de skateboarding en su debut de los Nacionales CONADE 2022.

“Fue una experiencia muy bonita, al principio sí me puse muy nerviosa y no me salía ningún truco, pero en la final me sentí más segura, me sentía mejor. No solamente llegué a mi casa con veinte moretones, también llegué con una medalla de oro, representando orgullosamente a Querétaro”, explicó la deportista.

Amairani participó en la categoría juvenil mayor, donde logró ganarle a la competidora de Jalisco, Diana Camacho; a la competidora de Michoacán Andrea Juárez, y a la atleta de Baja California, Elizabeth Muñoz.

“Quisiera agradecer a mis entrenadores: Alejandro Carrillo y Char, que fueron los que siempre estuvieron ahí, a mi equipo de Querétaro, a Vivelaskateshop que me apoyó desde antes, por el impulso que me dieron y a mi amigo Belou, por ser quien me hizo que me inscribiera a todo esto, a mi papá que desde el cielo me ve y espero que esté muy orgulloso de mí, gracias al Instituto del Deporte y la Recreación del Estado de Querétaro, sé que puedo mejorar y ojalá que mi participación impulse a muchas niñas”, concluyó la atleta.