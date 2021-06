Querétaro está listo para recibir a la élite del atletismo

El Nuevo Estadio Olímpico Querétaro será un digno escenario para que los mejores deportistas mexicanos compitan los días 11, 12 y 13 de junio en el Campeonato Nacional Abierto de Atletismo; evento selectivo para los JO de Tokio.

“La importancia que tiene este Campeonato, es que es un evento que permite ratificar la forma deportiva a atletas que ya se encuentran clasificados a los Juegos Olímpicos, entonces es un evento que albergará a atletas que ya cuentan con marcas y que de esa manera podrán demostrar que tienen la forma deportiva para participar en Tokio”, explicó Ángel Moreno, presidente de la Asociación Queretana de Atletismo.

Agregó que “el Nuevo Estadio Olímpico es un escenario digno porque tiene instalaciones de primer nivel y además certificado por la World Athletics para albergar eventos internacionales; tendrá materiales de primer nivel para los diferentes tipos de pruebas”.

Destaca la presencia de la queretana Daniela Torres Huerta, entre los atletas con marca y que cumplen con el criterio internacional para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Dani junto con Andrea Ramírez y Úrsula Sánchez conforman la delegación mexicana femenil que competirá en la prueba de maratón.

También estará en suelo queretano el equipo varonil de dicha disciplina, integrado por: Juan Pacheco, José Santana y Jesús Esparza. Todos verán acción en 10 kilómetros.

Mientras que en 400 metros estará Paola Morán, en 800 metros Jesús López, en cinco mil metros Laura Galván, y en la prueba de martillo Diego del Real.

En cuanto a queretanos destacados, se presentarán en el Nuevo Estadio Olímpico Ximena Esquivel, que es una de las mejores saltadoras en los últimos años. En garrocha, Zaida Uresti y Adriana Arellano, que son campeonas nacionales sub 23 y sub 18, respectivamente, además Daniel Arellano, que tiene la mejor marca sub 23.

También competirán las hermanas Sofía y Naomi Mujica; la primera es poseedora de la mejor marca nacional sub 20 en disco, y Naomi tiene el segundo lugar nacional en bala.

Alejandro González verá acción en 100 metros, prueba en la que tiene la segunda mejor marca sub 23, y es el número uno en los 200 metros sub 23.

Entre los atletas destacados a seguir son: la nayarita Mariela Real que hace pocos días rompió el récord mexicano en los 800 metros planos, al correrlos en un tiempo de 2.00.92; la anterior marca le pertenecía a Ana Gabriela Guevara con 2.01.12.

Otros que vienen de romper el récord mexicano son Cecilia Tamayo y Edgar Rivera, en las pruebas de 200 metros y salto con altura, respectivamente.