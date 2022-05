Querétaro invierte 1.2 mpd en 50 emprendedoras

El Municipio de Querétaro entregó un apoyo económico para 50 proyectos de emprendimiento que realizaron mujeres de la primera generación del programa “Con Ellas, Hacemos la Diferencia”, con una inversión de un millón 200 mil pesos.

El presidente municipal de Querétaro, Luis Nava Guerrero, y su esposa Arahí Domínguez Torres, Presidenta del Patronato del Sistema Municipal DIF, recorrieron la primera Expo de Emprendimiento Con Ellas, que gracias a los talleres que cursaron realizaron las participantes.

“Desde que se diseñó desde hace un año, le dije a mi equipo, si no es un programa que cambie vidas, no nos interesa entrarle, el programa que hagamos tiene que cambiar vidas y hoy estoy viendo, por lo que ustedes me compartieron, están muy contentas porque su vida cambió por el programa”, comentó.

Luis Nava y Arahí Domínguez platicaron con las 50 emprendedoras que colocaron sus stands en Centro Cultural Epigmenio González para exponer sus proyectos divididos en las categorías de corte y confección; estilismo y cuidado personal; cocina tradicional mexicana, panadería y repostería; coctelería, horticultura y carpintería.

El alcalde señaló que cada uno de los proyectos son muestra de las ganas, capacidad, entusiasmo y empoderamiento de las participantes, porque todos nacieron de sus sueños o de ideas que ahora podrán volverse una realidad.

Señaló que gracias a una bolsa cercana al millón 200 mil pesos cada mujer podrá acceder a un monto máximo de 25 mil pesos, si cumplieron con todos los requisitos y la preparación impartida por el ICATEQ.

Por último, Luis Nava anunció que en la próxima sesión de Cabildo, se presentará al H. Ayuntamiento la petición para crear la Universidad de las Mujeres en la capital, única en el país, con horarios flexibles y espacios en donde puedan cuidar a sus hijos, además de la creación del Centro para el Desarrollo de la Mujer.

Con información de Megalópolis.mx