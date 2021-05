Querétaro puede muchísimo más: Arturo Maximiliano.

Somos la alternativa del cambio y vamos a ganar, les pido que cerremos filas en los 17 días que quedan de campaña, señaló el candidato de Morena a la presidencia municipal de Querétaro, Arturo Maximiliano García, luego del debate entre los aspirantes a la alcaldía capitalina en la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ).

Ante simpatizantes e integrantes del equipo de campaña, resaltó que “sé que tienen cariño por este municipio. Si seguimos llevando la propuesta de luchar contra la corrupción, hacer un gobierno eficiente y aminorar la brecha entre el Querétaro próspero vamos a lograr el objetivo que es ganar, nos quedan 17 días de campaña y hay que cerrar con todo”.

Durante el debate en la UAQ, Arturo Maximiliano García se declaró un creyente de la democracia, de los derechos civiles, de la equidad y del municipio libre, así como de reforzar a Querétaro en el crecimiento “sin conformarnos con un gobierno gris que no ha hecho nada”.

Añadió que lo más congruente en su vida fue renunciar al PAN, ya que “fui panista, pero no hay quien me acuse de ser corrupto, nepotista, ignorante o mediocre. Reitero la firmeza de mis convicciones y que los pilares de mi proyecto son afines con el partido que me dio la oportunidad de ser candidato ciudadano: combatir la corrupción, gobernar eficientemente y trabajar para disminuir las grandes brechas”.

Ante las propuestas de los demás aspirantes de colocar más cámaras de videovigilancia, exigió “que se usen, porque se cometen delitos debajo de esas cámaras” y lamentó que al candidato del Partido Acción Nacional (PAN), el alcalde en tu calle, “le hace falta calle, porque los padres se dicen preocupados” ante el incremento de la inseguridad, así que “hay mucho triunfalismo” en los comentarios de quienes dicen que cumplieron con su labor en la presidencia municipal.

Subrayó su propuesta para reconstruir el tejido social con el fin de cumplir con el interés de la gente de vivir en paz y dar alternativas a las infancias y las juventudes, mediante casas de cultura y garantizar áreas verdes porque permitir que se vendan esos espacios de equipamiento “es un crimen con nuestras colonias populares sumidas en la pobreza”.

Ante los señalamientos del alcalde con licencia sobre la falta de recursos federales, Arturo Maximiliano señaló “quizás, Luis, fuiste un mal gestor de recursos, quizás por eso no llegó el dinero”. Propuso renegociar la frecuencia con la que se recoge la basura, promover el rebolseo y que este servicio se cobre con base en la Unidad de Medida y Actualización (UMA) y no en salarios mínimos.

“Si están satisfechos con los pobres resultados de la actual administración, tienen la opción de la reelección, nuestro municipio presenta serias carencias en movilidad. A todos los que sientan que podemos aspirar a un mejor Querétaro les pido humildemente su voto, vengan de donde vengan y hayan votado por quien hayan votado, Querétaro puede más muchísimo más y con tu voto lo vamos a lograr juntos”, finalizó.

El candidato firmó la carta compromiso con la UAQ en favor de la rendición de cuentas y el cumplimiento del mandato institucional, para presentar los avances en el cumplimiento de sus propuestas de campaña.