Por; Juan Álvaro Zaragoza Lomelí

En vísperas al festejo de los Santos Reyes, es bueno no perder esa tradición y la gran ilusión que desde pequeños nos ha brindado esta fecha tan significativa.

Por ello no quise dejar pasar la ocasión para enviarle mi carta a Melchor, Gaspar y Baltazar, ojalá y nos puedan conceder estos deseos que estoy seguro, compartimos muchos de los mexicanos.

Como es clásico, empezaré esta carta como la hacía cuando era niño.

Queridos Santos Reyes Melchor Gaspar y Baltazar:

Espero que se encentren bien y que su viaje desde tierras lejanas les sea placentero y aunque sé que vienen cargados de regalos, buenos deseos y propósitos puedan caber los míos.

Les pido, queridos Santos Reyes, que ya se acabe con la crisis económica que padecemos pues diariamente escucho a mi mamá decir que ya no le alcanza el dinero para la comida y creo que así es porque solo veo que se desespera cuando llegan los recibos de la luz, del agua y no sé qué tantos más que me hacen verla desesperada triste y a veces hasta llorando.

También les pido que ese señor que aparece todas las mañanas en la televisión con cara de enojado, deje de aparecer, pues lo único que provoca es que mi papá cuando lo escucha, diga malas palabras y no deje de repetir que ya no diga tantas mentiras,

Eso sería muy bueno pues yo sé que decir mentiras es algo que diosito castiga.

Quisiera también que dentro de las cosas que van a traer, más que a mí, le traigan unas medicinas que dice mi mamá que le hacen mucha falta a mi hermanito, que cada vez lo veo más flaquito que no come, ya se quedó sin pelo y dice mi mamá que se debe a que no ha medicinas para curarlo, me dice que tiene cáncer, no sé lo que sea eso, pero yo veo a mi hermano muy enfermito, por eso les pido que traigan esas medicinas, para que mi hermanito se mejore y yo pueda seguir jugando con él.

Si no es mucho pedir, porque se que estoy abusando, quisiera que le trajeran a mi papá un trabajo pues desde hace varios meses que perdió el suyo y desde entonces casi no hay comida en la casa, nos quedamos sin luz y tenemos que cocinar con leña, porque dice mi papá que el gas bienestar está por las nubes, aunque yo no lo alcanzó a ver por ninguna parte.

También les hago la petición de que puedan hacer algo para que ya no haya tanta matazón, mi tío Raúl, fue muerto a unas cuadras de aquí en una balacera por unos señores malos que traen unos riflotes y dice mi mamá que él no tenía nada que ver, que ya no haya tanto muerto por favor.

Por último, mis queridos Santos Reyes, les pido que si les es posible ya quiten a ese señor de Palacio, aunque me tenga que esperar para marzo o para abril pues mi otro tío, Gonzalo, dice que está mal de la cabeza y que el es culpable de tanto sufrimiento que estamos pasando.

Espero que no sea mucho lo que les pido y me lo puedan conceder.

Gracias queridos santos reyes, ¡AH! y si les es posible que me traigan un pan o unos bolillos, porque tengo mucha hambre, gracias queridos Santos Reyes.

