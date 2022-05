Quién es la joya del futbol que rechazó a Inglaterra y Canadá para jugar con la Selección Mexicana

«Siempre he sabido que este día llegaría tarde o temprano. Actualmente tengo 18 años, pero desde unos años atrás he sido consciente del privilegio futbolístico que tengo al poder representar a 3 Selecciones Nacionales distintas», señaló la joven promesa del futbol mexicano que rechazó a Inglaterra y Canadá para jugar con México.

«Esta libertad de decidir es algo que no tienen todos los jugadores de futbol y por ello estoy agradecido. Para entender como llegué a esta decisión es necesario entender lo afortunado que soy de tener a una familia tan unida. No solamente han creído en mí y en mis hermanas, sino que han apostado y sacrificado sus vidas enteras para emigrar de un país a otro en busca de un mejor ambiente de desarrollo futbolístico. Sin esas decisiones de mis padres no estaría hoy en la posición privilegiada en la que me encuentro. Gracias, papás», agrega el joven en un comunicado que compartió a través de sus redes sociales.

«Cuando creces en un ambiente multicultural y tienes la bendición de sentirte identificado con varios países, es normal cuestionar tu identidad y en ocasiones hasta dudar de tu origen mismo.

Nació en Canadá y se desarrolló en las fuerzas básicas del Arsenal, en Inglaterra

«Nací y crecí en Canadá y mi infancia completa está llena de momentos felices junto con el balón. Mi madre es canadiense y nos ha enseñado a amar la cultura canadiense desde muy pequeños. En Canadá, me enamoré del futbol y siempre estaré conectado a ese hermoso país. Gracias, Canadá», indicó Marcelo Flores, joya del Arsenal Sub-20.

«Inglaterra es mi hogar. Es el lugar donde crecí como adolescente, donde tengo mis amigos y donde mis sueños de futbolista se han ido consolidando poco a poco. Mi desarrollo y crecimiento futbolístico se lo debo a la Academia del Arsenal y eso es un privilegio del cual también soy muy consciente. Hale End es mi casa y siempre lo será. Gracias Inglaterra».

«Canadá e Inglaterra siempre serán parte de mí. Me han ayudado a crecer y convertirme en la persona que soy. Aunque mi corazón siempre tuvo el rumbo claro, mentiría si dijera que el proceso ha sido fácil. El amor y la conexión por varios países es un sentimiento muy difícil de explicar y el hecho de escribir estas líneas no significa que dejé de sentir cariño por los 3 países que han aportado a mi crecimiento».

«Amo Canadá. Amo Inglaterra. Amo México»

Marcelo Flores aseguró que su amor por los tres países nunca cambiará, sin embargo, su padre Rubén Flores, mexicano y quien jugó en el Atlante, le enseñó la pasión por el futbol.

«Mi padre me ha inculcado esta pasión por su país desde muy pequeño y tuve la fortuna de visitar México todos los años durante mi infancia».

«Aunque he tenido la oportunidad de representar a varios países, siempre he optado por regresar a los campamentos de la Selección Nacional de México. Eso no es ninguna coincidencia. La realidad es que solo ha habido una Selección Nacional en la cual me he sentido identificado. México me ha dado la oportunidad a mí y a mis hermanas de sentirnos en casa aun cuando nuestro «hogar» esté a miles de kilómetros de distancia. La Federación Mexicana de Futbol me ha apoyado en diferentes facetas de mi desarrollo futbolístico, ha invertido en mi crecimiento y siempre ha respetado mi libertad de decisión. En ningún momento me he sentido presionado y eso es algo que valoro muchísimo».

«Durante este proceso me he cuestionado muchas cosas. ¿Cuánto español tengo que saber para representar a México? ¿Cuántos años de mi vida tengo que haber vivido en México para no sentirme culpable por representar a un país donde no he tenido la oportunidad de vivir? ¿Es suficiente con escuchar rancheras con mis hermanas en Inglaterra? ¿Decir SÍ a un país significa que ya no puedo amar a los otros dos países que tanto me han dado?».

«Este tipo de preguntas han circulado mi mente por un tiempo. Si bien no he podido descubrir las respuestas, al menos he podido llegar a la siguiente conclusión: ser diferente, no me hace menos mexicano«, agregó.

Marcelo Flores jugará con México de ahora en adelante

El talentoso jugador del Arsenal decidió portar de ahora en adelante la camiseta del Tri, a pesar de tener la opción de ser seleccionado de Canadá o Inglaterra.

El jugador afirmó que tomó su decisión porque en ninguna otra selección se ha sentido como en casa. Además, a pesar de no tener un lugar seguro en la selección mayor, aseguró que sueña con jugar el Mundial y hará todo lo posible para estar.

«Hoy escribo con el corazón y deseo comunicar algo que tengo algún tiempo sabiendo internamente y que creo que es importante que lo escuchen de mí directamente.

«Representaré a la Selección Nacional de México por el resto de mi carrera profesional«, señaló Marcelo Flores.

«¿Qué sigue? De mi parte, seguir entrenando como siempre lo he hecho. Mi carrera apenas está comenzando y tengo mucho trabajo por delante. ¿Quiero ir al mundial? Claro. ¿Qué niño mexicano no sueña con ir a un mundial? Pero reconozco que no soy yo quien decide eso. Me enfocaré en trabajar todos los días y en estar listo para cuando la oportunidad se presente y de esa manera no dejarla escapar». Marcelo Flores aseguró que se enfocará en su trabajo día a día.

Por último, Flores también tuvo palabras de agradecimiento para los fans, quienes lo han recibido de la mejor manera y le han mostrado su apoyo en los partidos amistosos que ha jugado con el seleccionado nacional en Estados Unidos.

«A los fans: Gracias por todas sus muestras de cariño durante los últimos meses. No tengo la menor duda que los fans de la Selección Nacional de México son los mejores del mundo. Son una afición que, al igual que yo, trascienden fronteras. Sentir su apoyo en México, en Estados Unidos y alrededor del mundo ha hecho este proceso un poco más fácil para mí. Me ha ayudado a reconocer dentro de mi el amor tan grande que le tengo a la camiseta que con mucha pasión seguiré portando y sudando de aquí en adelante. La camiseta que me llena de orgullo».

«Gracias Fans.

Gracias México.

Seguimos Adelante», finalizó.

El Heraldo