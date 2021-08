‘Quiero ser un embajador a nivel terreno’: Esteban Moctezuma Barragán

Esteban Moctezuma Barragán, embajador de México en Estados Unidos dijo en su visita a Los Ángeles, que quiere ser un embajador que trabaje con las comunidades mexicanas y mexicoamericanas a nivel terreno.

“Quiero conocer sus problemas, inquietudes y como fui secretario de educación pública, conozco a todo el gobierno. Eso me permite tomar el teléfono y hablar con mis colegas para resolver los problemas más eficientemente y tengo las instrucciones del secretario Marcelo Ebrard para hacerlo”, dijo durante una entrevista con La Opinión.

Y afirmó que “los mexicanos sin importar si son de primera, segunda y tercera generación, tienen en México un país que está muy atento de ustedes”.

Hace 7 meses que Moctezuma Barragán fue confirmado por el senado mexicano como embajador de México en Estados Unidos, y este lunes visitó Los Ángeles y se reunió con líderes de la comunidad mexicana en el Consulado de México.

“Es tradición entre los embajadores de México en Estados Unidos que uno se atrape en Washington porque hay mucho trabajo y temas que resolver y se convierte en el embajador de México en Washington. Yo me he propuesto ser embajador de México en Estados Unidos. Esto implica conocer las localidades, las ciudades, los estados y sobre todo a las comunidades migrantes y mexicoamericanas, los consulados, y es por esto estoy aquí.

“Si los mexicanos tienen algún representante para que el voto sea válido en el exterior, es un servidor. Los mexicanos tengan una, dos o tres nacionalidades, deben poder votar en cualquier país. El voto es para los nacionales no nada más para los residentes. Este es un tema que estamos analizando con mucho cuidado para darle opciones al INE (Instituto Nacional Electoral), para que se pueda mejorar y hacer más eficiente la posibilidad de votar en EE UU en cualquier elección, sobre todo en la presidencial, y que todos los mexicanos estén donde estén, puedan emitir su opinión”.

“El primer problema que me tocó resolver en México, fue el de los trabajadores con visa A2 que son profesionistas o trabajadores independientes. Cuando llegué a la embajada este tema se había pospuesto durante mucho tiempo. Se les habían dado 5 años para dejar el país, y me atrevo a decir que las primeras semanas y meses, fue negociar con el Departamento de Estado para que México tuviera un tratamiento distinto. Afortunadamente logramos posponer este tema por un año para poder trabajar en una solución definitiva.

-¿Cuál es el mensaje que les trae a las comunidades migrantes? ¿usted va a estar en constante diálogo y visitando Los Ángeles?

“Mucha gente me decía que no viajara a California por el covid, pero he venido para escuchar a nuestras comunidades, grupos y organizaciones sociales para resolver los problemas. Me tocó ser secretario de educación pública y lidiar con todos los sindicatos magisteriales en México, no es una cosa sencilla, pero lo logramos. No tuvimos un solo día de paro durante los años que fui secretario. Lo conseguimos dialogando, entendiendo el punto de vista de la comunidad y buscando siempre soluciones efectivas.

“Por eso me interesa tanto el diálogo y espero que de ahí salgan propuestas viables que podamos instrumentar junto con la cancillería. Al canciller Marcelo Ebrard le interesa mucho este tema, y por eso estoy aquí. Una cosa bien importante es que queremos tener programas que puedan arraigarse y no sean de una sola administración”.

¿Sabe si el presidente de México vendrá pronto a visitar a los mexicanos en Los Ángeles?

“Tiene muchas ganas, pero en este momento está esperando y estamos abocados a la visita del presidente Biden a México. Posteriormente habrá una corresponsabilidad y podrá visitar Estados Unidos”.

El embajador Moctezuma Barragán vino también a la inauguración de la IV Semana Binacional de Educación (SBE) 2021 y a la presentación de los servicios Educatel Migrante y Mexterior.

La SBE es una iniciativa que se realiza a través de la Red Consular Mexicana en América del Norte y sus ventanillas de orientación educativa por medio de la cual se busca brindar información sobre oportunidades educativas en todos los niveles (tanto en el ámbito local como en México) a las comunidades mexicanas que viven en EE UU y Canadá. Para esta edición, la red consular tiene registradas más de 1000 actividades con 500 aliados locales.