Raúl Velasco: Esto fue lo que hizo el conductor para sepultar la carrera de Lucha Villa

Como bien se sabe, “Siempre en Domingo” arrancó sus transmisiones en diciembre de 1969 y desde entonces Raúl Velasco siempre se jactó de tener en su programa a los mejores exponentes del momento, sin importar si eran emergentes o ya estaban consolidados como era el caso de Lucha Villa quien se convirtió en una de las invitadas más recurrentes del icónico programa, el cual, le dejaba buenos dividendos a ambas celebridades pues por un lado, el rating del programa se elevaba cuando se presentaba “La Grandota de Camargo” y a su vez la cantante aumentaba su fama en otros países y podía presentar ahí sus nuevas canciones.

Las frecuentes presentaciones de Lucha Villa en “Siempre en Domingo” hicieron que comenzara una estrecha amistad con Raúl Velasco, la cual duró poco más de dos décadas, sin embargo, su distanciamiento ocurrió a principios de la década de 1990 y con ello empezó el declive de su carrera.

Raúl Velasco: Así hundió la carrera de Lucha Villa

Recientemente, el famoso y reconocido diseñador, Mitzy, confirmó de viva voz que Raúl Velasco se encargó de apagar la carrera de Lucha Villa y reveló que todo se derivó de una discusión en la que Lucha Villa le exigió al conductor que elevaran el pago de sus presentaciones en “Siempre en Domingo”, lo cual, habría hecho enfurecer al presentador, quien de forma tajante decidió no volver a presentarla más en su programa y no conforme con ello consiguió bloquearla para que no se volviera a presentar en otro programa de Televisa obligándola a buscar nuevas oportunidades en TV Azteca donde no pudo brillar como lo hubiera deseado.

“Lucha Villa salió de Televisa por culpa de Raúl Velasco, la corrió. Raúl Velasco tenía mucho poder, era el número uno, (…) Yo estaba vistiendo a Lucha Villa cuando él la vetó y eso fue porque Lucha le dijo ‘oye, con lo que me pagan no me alcanza ni para el peinado’, tuvo una discusión con él y él le dijo ‘¿ah sí? ¿sabes qué? Adiós’, la vetaron y ella se fue de Televisa, se fue a TV Azteca”, señaló Mitzy.

En otro momento de la entrevista, Mitzy señaló que el haber salido de Televisa le afectó tanto a Lucha Villa que hizo el intento por mejorar su imagen para volver a ser considerada para regresar a “Siempre en Domingo”, sin embargo, las cosas no salieron como esperaba y luego de haber estado muy cerca de perder la vida, la cantante decidió retirarse de forma definitiva.

El Heraldo