Recorridos por la Fiscalía Regional de la ciudad y puerto de Acapulco Guerrero México

Por Daniel Chavarría. Periodismo de investigación.

De México para el mundo.

A raíz de una denuncia anónima qué nos hicieron a los medios de comunicación que yo representó dónde señalaban que estaban militarizando la Fiscalía Regional de la ciudad y puerto de Acapulco Guerrero México.

El día de ayer siendo aproximadamente las 2 de la tarde acudí para constatar sí efectivamente eso era verdad?

Y pude observar qué la comandancia regional ya no se encontraba en el área donde estaba ese lugar hoy está haciendo ocupado por militares que por cierto son muy apegados a su libro de Justicia militar son serios no hacen plática, simplemente obedecen a un mando y ahí me di cuenta qué hacen las cosas de una manera correcta, se manejan con respecto a la sociedad, qué acude a solicitar alguna información.

Ah Y también observe ministeriales que estuvieron comisionados en empresas privadas como gasolineras otros y otros con funcionarios de gobierno como son: diputados locales y diferentes políticos que se daban el lujo de no pagar un escolta privado.

Se daban el lujo de traer agentes ministeriales que pertenecen a la corporación que está para investigar y perseguir delitos y hacían labores de Escolta o de chofer hoy eso se ha terminado ya la sociedad tiene más elementos que tendrán qué velar por hacer un trabajo eficiente y profesional a la hora de realizar sus investigaciones.

Ahí mismo también vi Y por cierto me saludaron el cual nunca lo habían echo unos ministerios públicos que nunca me habían hablado simplemente me pasaban por un costado y me veían como si yo no valiera nada y en esta ocasión me saludaron.

Eso me hace pensar qué cuando menos lo hicieron con la finalidad de que no le saqué una nota periodística hablando de sus mañosadas o de la manera de cómo trabajaban ya que estaban bañados de corrupción y ahorita pude observar Qué son más atentos más agradables eso me hace pensar que están tratando de cambiar su conducta para que la fiscal general no los cambié de ese lugar.

Antes Se sentían elegidos de Dios y aún no lo veían como cualquier pelafustán.

Hoy se manejan con cero corrupción y como ellos se dan cuenta que uno como periodista le sabe sus corridos por acciones que hicieron en el pasado y por Tranzas que hacían dentro de su ámbito laboral es por eso que ahora Se volvieron muy saludadores.

quiero aclarar que también hay ministerios públicos muy honestos sencillos amables agradables conocedores del derecho y por sobre todas las cosas muy humanos Aunque hay que señalar que la justicia no se rige por sentimentalismos pero si hay personas muy profesionales en su trabajo que realizan no se apasionan para perjudicar A nadie Simplemente hacen su trabajo muy profesional mi aprecio y reconocimiento para esos ministerios públicos Qué son sumamente honestos y qué son dignos de pertenecer a esa fiscalía general de Justicia del Estado de Guerrero.

Otros parece como si en las agencias del Ministerio Público todo fuera dinero hoy los vi sumamente amables personas que ni me regresaban a ver o que murmuraban cuando yo caminaba ahora están como corderitos me hace pensar que quiere una permanencia dónde están.

Yo solo sacó noticias y digo lo que veo y lo que escucho como periodista soy plural E Imparcial Pero mis notas la leen Hasta los más altos funcionarios del gobierno Estatal, Federal, o gente de la cuarta T

Qué están con el presidente de México, así como marinos, militares, fuerza aérea, porque como periodista mi pluralidad e incorruptible ha sido mi mejor carta con la que me he manejado al nivel internacional como periodista.

Nunca le he pedido dinero a ningún político a ningún funcionario ellos no necesitan mi amistad mientras trabajen de una manera honesta sin corrupción pero si lo hacen al revés yo cómo periodista teniendo las pruebas contundentes para poderlas dar a saber a la luz pública con mucho gusto lo voy a hacer porque no tengo compromisos con nadie más que con el de informarle a la sociedad lo que acontece a nuestro alrededor.

Hoy se ve una fiscalía diferente al anterior no puedo adular a nadie ni hablar bien porque hasta hoy no se han sacado asuntos relevantes de empresarios que han sido asesinados hasta hoy hemos visto una cómodo administrativo dónde muchos siguen en su mismo lugar pero me hace pensar que esto va a ir de una manera paulatina los movimientos los cambios la valoración el rendimiento la actitud la atención en vez de olvidar hay que recordar hay derechos de víctimas y derechos de los imputados ayuna imparcialidad a la manera de resolver cualquier carpeta de investigación se tiene que llegar hasta el origen para saber la verdad histórica de los hechos Al momento de judicializar una carpeta y solicitar una vinculación a proceso no se puede actuar de una manera subjetiva o con falta de atención al parecer ya no hay línea la maestras andaluz baldovino salmerón fiscal general es Autónoma y es ratificada por el congreso del estado que en teoría los diputados representan al pueblo o a la sociedad.

Ayer anduve viento Servando efectivamente cada quien en su mundo pero a pesar de que muchos fingían la amistad o su conducta ya que su arrogancia era mayúscula y veían a los que se acercaban a la fiscalía con un signo de pesos ahora los veo tranquilos inseguros pensando cuál será su destino y yo se los puedo descifrar Según por la entrevista que le hice a la fiscal general es cero corrupción y todo aquel que se maneje con este acto delictivo porque corrupción ya es un delito con prisión preventiva oficiosa y que se persigue de oficio sin derecho a caución hoy será más difícil poder someter a un ciudadano A qué acate las disposiciones de la autoridad Y más si el ciudadano es inocente y le quieren fabricar un delito del fuero común que no existe.

Cómo dijo la fiscal general Déjenme trabajar y creo que la sociedad está teniendo La confianza plena en su forma de actuar hoy los periodistas somos parte muy importante para gobernar señalando actos de corrupción en modo tiempo y lugar que reúna los requisitos adecuados como son honestidad capacidad imparcialidad actuar de buena fe no hacer uso desmedido del poder para perjudicar alguna persona inocente.

Hoy en la actualidad ha quedado una cultura negativa dónde todo el que se nunciado es visto como si ella fuera juzgado y condenado y lo vende una manera despectiva pensando que ya tiene antecedentes criminalísticos esto es una vil mentira hoy en la actualidad la presunción de inocencia es la que predomina hasta agotar toda y cada una de las diligencias necesarias que se soliciten ya sea por el abogado particular o defensor público que pueda velar por los intereses del imputado Asimismo Quién representa la sociedad que en este caso es el Ministerio Público fiscal tiene la obligación de recibir todo y cada una de las pruebas necesarias para poder determinar sí efectivamente Existen los elementos suficientes para poder judicial izar hoy los jueces son más imparciales porque antes en el sistema tradicional nunca estaban en las audiencias simplemente las llevaba a cabo su secretario de acuerdos el Ministerio Público y el abogado defensor ahora los jueces trabajan buscando la manera de No dejarse sorprender por ambas partes y determinan en base a cómo pueden interpretar la ley.

Me quedé sorprendido porque sí bien tenemos una mujer de fiscal general la gente no duda de su capacidad porque para ser teniente coronel no cualquiera llega ese cargo y menos si es corrupto yo como periodista tuve el privilegio de conocerla y se me hizo una mujer con mucha capacidad inteligencia verticalidad decisión y honesta.

Cómo dice ya tengo 28 años en las fuerzas armadas y conmigo cero corrupción.

No recibo regalos de nadie.

Quédesee opacar tantos años de trabajo.

Por agarrar un regalo que le pueda quemar la mano o toda su vida de honestidad incorruptible.

Los medios de comunicación somos sumamente importante para señalar actos de corrupción de una manera pública y contundente porque una buena pluma hace más daño qué un cuerno de chivo en ráfaga ya que acaba con la reputación de cualquier hombre o mujer que se manejen actos de corrupción.

Claramente lo ha dicho Andrés Manuel López Obrador cero corrupción sí bien su gabinete está lleno de ex priistas panistas y de otros partidos pero hasta hoy el país no ha caído en una recesión económica política y social hasta hoy Cada ciudadano tiene que llevar para comer a su casa esto quiere decir que existe una estabilidad económica efectivamente existen muchos inconformes porque grandes empresas estaban expuestas a impuestas a no pagar impuestos ahora lo tienen que hacer No nada más los pobres o la clase media baja la guillotina ex pareja y también es un delito penal evasión fiscal con prisión preventiva oficiosa y sin derecho a fianza.

Al salir de la Fiscalía Regional encontré a varias personas las entrevisté les pregunté que qué opinaba de los movimientos muchos se mostraban sorprendidos porque nunca habían visto militares en el interior simplemente cuando llegaban a dejar alguna puesta a disposición se quedaban afuera y entraba uno sin arma y pues decían confiamos En qué esta persona que llegó al frente hago un trabajo eficiente En beneficio de la sociedad.

Otras personas que pude entrevistar en la parte de afuera es pregunté que cómo veía El proceder de las autoridades que estaban al frente de la fiscalía unos comentaron que ella se ven más dóciles otros dijeron que no siguen con su misma arrogancia sintiéndose Dueños del lugar donde están y otros manifestaron qué ahora ya cuando menos saludan.

Les pregunté que cómo veían a los policías ministeriales y dijeron Pues muy en su papel llegas te anotas al entrar dices qué oficina visitas y te señalan Hacia dónde está y se me hizo ver que la gente está contenta por lo que expresan Esto hace ver que efectivamente la fiscal general está dando resultados en relación a las instrucciones que ha girado al personal que representa.

Cómo periodista ser plural Imparcial apegado a la honestidad y al derecho así como de realizar una exhaustiva y minuciosa investigación para darlo a conocer a toda la sociedad y a todos aquellos que les interesa saber cómo se encuentra el estado de Guerrero lo hago con mucho gusto para que los ciudadanos sepan quién nos gobierna Y cómo nos gobiernan y cuál es la función directa de cada dependencia fiscalía del Estado de Guerrero México la investigación y la persecución de los delitos esa es su actividad así como para todos aquellos que desean llegar a un arreglo justicia alternativa.

Y seguimos adelante por un México informado agencia de prensa mundial México internacional periodistas del mundo Unidos contra la corrupción y como corresponsal en Buenos Aires Argentina.