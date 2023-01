Reitera Kuri: inicia cobro de fotomultas en marzo

El gobernador del estado, Mauricio Kuri González, adelantó que aproximadamente a finales de marzo comenzarán a cobrarse las fotomultas que se aplicarán a automovilistas que manejen a exceso de velocidad en el Anillo Vial Fray Junípero Serra.

Sin embargo, aclaró que como parte de una prueba piloto, a partir del 15 de febrero se comenzará previamente con el envío de notificaciones a los conductores que rebasen los límites de velocidad permitidos.

Añadió que este pilotaje tendrá una duración de 30 días para posteriormente comenzar a aplicar oficialmente las multas.

Kuri González, informó que ya se comenzó a instalar la tecnología, para detectar a aquellos automovilistas que manejan a exceso de velocidad en el Fray Junípero Serra.

Recordó que esta medida no no tiene un fin recaudatorio, si no bajar los accidentes automovilísticos en esa vialidad. Con información de Quadratín Querétaro.