Reporta SSPMQ saldo blanco durante operativo por el Buen Fin 2021

Como parte de las estrategias de seguridad que se desplegaron para inhibir la comisión de ilícitos y salvaguardar la integridad de los consumidores con motivo de las actividades por el Buen Fin 2021, que se llevó a cabo del 10 al 16 de noviembre, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Querétaro (SSPMQ) reporta saldo blanco durante este operativo, el cual transcurrió sin incidentes.

Los elementos policiales mantuvieron presencia en 37 plazas comerciales, 20 tianguis y siete mercados, así como zonas bancarias, a fin de preservar el orden y resguardar a la ciudadanía que acudió a realizar sus compras.

De igual manera, en los recorridos participaron Policías de Proximidad y personal de la Dirección de Prevención y Participación Ciudadana, quienes realizaron un sondeo con la ciudadanía acerca de medidas de seguridad y prevención de robo a y de vehículo; resultado de ello, el 13% de los encuestados mencionó que al bajarse de su vehículo no activan la alarma de seguridad, mientras que un 6% no cuenta con este sistema y otro 6% mencionó que las cerraduras de su vehículo no funcionan adecuadamente; por otra parte, un 11% no se asegura de no dejar objetos personales a la vista dentro de su vehículo; finalmente, un 61% no conoce su número de placa y un 22% no recordaba el nombre de la calle donde estacionó su vehículo. Por estos motivos, se les compartieron recomendaciones de autocuidado.

Es de mencionar que este dispositivo se distinguió por la unidad y estrecha colaboración entre las instancias de seguridad estatales y municipales, además de la comunicación con los diferentes sectores y gremios, entre ellos las empresas de seguridad privada, con las que se buscó preservar la tranquilidad en las plazas donde se registró mayor afluencia.