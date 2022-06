Responden a usuarios molestos: atenderán reembolso de conciertos cancelados en Querétaro

Por este hecho, la molestia de los usuarios es evidente en redes sociales hacia la boletera Eticket, a quien reclaman su falta de atención y poca solución al problema del reembolso, pues muchos de ellos iniciaron este trámite en línea desde hace meses y aún no obtienen resultados.

“Se nota que la pandemia dejó a Eticket muerto de hambre y no haya de dónde sacar dinero. Ya va un mes después de mi reclamación y aun no me han regresado nada. El pago de mi boleto fue instantáneo no de 90 días”, “Desde marzo pedí mi devolución de los boletos de Ricky Martin en Querétaro y hasta el día de hoy no me han depositado nada!”

“Yo esperando mi reembolso de varios boletos que pagué al instante, no me dieron 90 días para pagar, ya tiene más de un mes que lo solicité, ya no se jinetéen mi dinero”, “Mandé correo hace más de un mes y no he tenido ninguna respuesta, ni siquiera me han confirmado de recibido”, señalan los usuarios evidentemente molestos.

Al respecto, Eticket anunció a través de un comunicado oficial, que a aquellos clientes que cuenten con boletos de los eventos de Ricky Martin, Edgar Oceransky y Ángela Aguilar, que no hayan iniciado el proceso de devolución por los medios oficiales de Eticket, se les hace saber lo siguiente:

“Se les informa que los días 7, 8 y 9 de junio del presente año se estarán atendiendo devoluciones en el punto de venta de Eticket ubicado en Plaza Boulevares (Blvd. Bernardo Quintana 4100, Álamos Tercera Sección) en un horario de 10 AM a 8 PM”.

El comunicado también señala que de contar con boleto físico es importante presentarlo en buenas condiciones para que pueda proceder la devolución.

Sobre las personas que ya iniciaron el trámite de devolución “es necesario continuar con el proceso por medio del departamento de Atención a clientes. Lo anterior para evitar contratiempos y que las devoluciones se resuelvan de la forma más expedita posible”.

La boletera advierte que es muy probable que las devoluciones pendientes se reflejen en un periodo de entre 7 y 15 días hábiles.

Para más información pueden comunicarse al 442 2230 423, o al correo informes@eticket.com.mx

Con información de Diario de Querétaro.