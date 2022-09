Retienen a alumnas del CBTIS 165 por no portar el uniforme

Una decena de alumnos del CBTIS 165 no pudieron ingresar a las aulas de su plantel educativo pues, presuntamente no portaban el uniforme adecuado.

De acuerdo a lo informado por Padres de Familia, minutos antes de las siete de la mañana, varias jovencitas fueron retenidas por personal de la institución educativa en la puerta de acceso principal del plantel ubicado en la antigua carretera Xalapa-Coatepec, también conocida como Briones.

«No nos dejan pasar, somos muchas, nos llevaron a la otra entrada», habría dicho una de las alumnas que reportó la situación a sus padres.

Padres de familia que fueron alertados por sus hijos por vía telefónica, se dijeron estar sorprendidos y algunos molestos por esta decisión de retener a sus hijos y pasarlos a otra parte del plantel por casi media hora.

«Me avisó mi hija que no la dejaban pasar, pero que no les decían porqué, entendí que no les permitieron llegar a sus salones, que eran varias muchachas aunque desconozco la cantidad, todas eran mujeres, llamé por teléfono al plantel pero nadie contestó«, dijo un atribulado padre de familia del CBTIS165.

Al parecer, luego de casi media hora, a las alumnas retenidas sí les fue permitido el ingreso a sus aulas, sin que se les diera alguna explicación sobre el hecho.

«Al parecer, es por lo del uniforme, pues todos los que fueron retenidos, ninguno portaba el uniforme oficial», agregó uno de los Padres de familia.

Cabe destacar que en días previos, varios padres de familia de este CBTIS165 se manifestaron inconformes con la imposición de una tienda exclusiva por parte de la Dirección del plantel para hacer la adquisición del uniforme y misma que fue señalada de no cumplir con los tiempos de entrega y la mala calidad de las prendas pues «despintan».

«Voy a esperar a que otro proveedor tenga el uniforme, pues en la tienda de la Dirección, está muy caro y es de mala calidad, pero no me parece correcto que sin previo aviso se les detenga y no se les permita el acceso a sus aulas y además, sin ninguna explicación».

Los Padres de los alumnos afectados por la acción de no permitirles el paso a sus salones, consideraron el hecho como un acto de revancha por haber decidido no comprar el uniforme en la tienda indicada por la dirección.Siglo21