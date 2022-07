Ricky Martin rompe el silencio tras acusaciones de incesto: «estoy muy dolido» | VIDEO

La mañana de este jueves 21 de julio se confirmó que Ricky Martín ganó el caso en contra de su sobrino Dennis Yadiel Sánchez, quien emitió una denuncia contra la estrella musical acusándolo de incesto, violencia doméstica y acoso.

De acuerdo con los informes del portal TMZ, Ricky Martín y su equipo legal comparecieron ante las autoridades de Puerto Rico vía Zoom donde fueron notificados que la parte acusadora había retirado su denuncia, además, también se informó que quedó desestimada la orden de restricción que se le había impuesto al cantante.

Luego de ser revelado que Ricky Martin se encuentra por el momento libre de cargos, ahora el intérprete de «Otra noche en L.A.» apareció en redes sociales a través de un video en donde por primera vez el boricua hizo frente a los señalamientos en su contra y defendió su honor tras salir victorioso del caso legal.

“Tengo casi cuatro décadas trabajando en los escenarios, en el ojo público, y nunca había tenido que lidiar con algo tan doloroso, como lo que he vivido en las últimas dos semanas. Fui víctima de la mentira”, inició su mensaje Ricky.

Posteriormente el intérprete de «Tu recuerdo» se refirió a su sobrino y aseguró que “desafortunadamente el ataque vino de un miembro de la familia, que tristemente está ligado con problemas mentales, lo único que le deseo es lo mejor, y que encuentre la luz”.

En el clip de aproximadamente dos minutos de duración el puertorriqueño también habló de la situación que vivió en este tiempo, así como la forma en que este señalamiento afectó a su círculo más íntimo.

“La mentira hace mucho daño. Me hizo mucho daño a mí, a mis hijos, a mi esposo, a mis padres, a toda mi familia. No me pude defender antes, porque hay un proceso que yo tenía que seguir, donde se me exigía estar en silencio, hasta yo poder desahogarme frente a un juez, y así fue”.