ROBAN IDENTIDAD A 2,088 TRABAJADORES PARA GESTIONAR CRÉDITOS FRAUDULENTOS

“Las dos veces que he ido después de esto me piden un asesor jurídico, un abogado, y lo he tratado de conseguir, pero siempre todos me piden los 5 mil pesos o 7 mil, y realmente ahorita con la situación que nos encontramos, pues realmente no. Entró la pandemia, me fue peor, ya perdí mi trabajo, ahorita tenía un mes laborando y otra vez me pasa esto (la quemadura en la mano)”, relata desanimado.