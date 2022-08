“Roberto Gómez Bolaños murió antes”: Carlos ‘Kiko’ Villagrán; reviven polémica declaración en TikTok

En las últimas horas ha circulado en redes sociales un video en el que Carlos Villagrán, quien es mejor conocido por su emblemático personaje de “Kiko”, declara que la muerte de Roberto Gómez Bolaños “Chespirito” no ocurrió el 28 de noviembre de 2014 como se dijo de manera oficial, sino que considera que el creador de “El Chavo del 8” murió mucho antes y contó su teoría al respecto, en la cual, apunta a Florinda Meza como la responsable, por lo que en esta ocasión te contaremos todo lo que se sabe al respecto.

Para empezar a abordar el tema es importante puntualizar que el mencionado video comenzó a circular en TikTok hace apenas unas horas, sin embargo, dicho clip es un pequeño fragmento de una entrevista que Carlos Villagrán concedió el pasado mes de mayo para el programa argentino llamado “La Divina Noche”, el cual es conducido por Dante Gebel y en ella el emblemático actor recordó cómo fue cuando se enteró de la muerte de “Chespirito”, el creador de la famosa serie que lo catapultó a la fama mundial durante la década de 1970.

Al inicio de su relato, Carlos Villagrán mencionó que no fue la familia de “Chespirito” quien le comunicó la desafortunada noticia de la muerte del Gómez Bolaños sino que se enteró a través de un periodista que buscaba entrevistarlo para recoger sus primeras impresiones, sin embargo, cuenta que al oír las malas nuevas buscó la manera de volver a México lo más pronto posible, ya que estaba en Estados Unidos y una vez que llegó al funeral aseveró que de inmediato se dio cuenta que su entrañable amigo no había muerto ese día y apuntó a Florinda Meza como la responsable de tal mentira.

“Llegué como cinco minutos tarde a la misa, fue en Televisa San Ángel y estaba lleno todo eso, me apartaron un lugar hasta adelante donde llegué a sentarme, pero resulta que me doy cuenta que Roberto (Chespirito) no murió ese día, yo creo que murió mucho antes y Florinda (Meza), les dijo “Aguántamelo”, porque no te explicas, por ejemplo, que al otro día le hacen un homenaje en el Estadio Azteca y salen miles de trajes de “El chavo del 8” y del “Chapulín colorado”, ¿A qué hora los hicieron?”, cuestionó “Kiko”.

En otro momento de la entrevista, Carlos Villagrán señaló que, durante el funeral, el féretro que estuvo a la vista de todos no contenía ningún cuerpo y fue muy aventurado al asegurar que todo fue planeado para poder realizar el mencionado homenaje que preparó Televisa para el talentoso comediante.

“Estuve en el velorio y no había nada en ese cajón, entonces hay cositas ahí qué…pero fue para preparar todo y que no se les cayera el programa, no me consta nada, pero yo pienso que sí”, sentenció el actor”, quien al darse cuenta del peligroso terreno que estaba pisando decidió cambiar hábilmente de tema y ya no ofreció otras pruebas que aporten a favor de su teoría.

Tras estas escandalosas declaraciones de Carlos Villagrán, la viuda de Roberto Gómez Bolaños, Florinda Meza no emitió ningún tipo de declaración, sin embargo, el tema ha sido objeto de intensos debates en redes sociales en los cuales se han originado todo tipo de teorías al respecto, no obstante, no se ha podido comprobar nada y la fecha oficial de la muerte de “Chespirito” es el 28 de noviembre de 2014.

Carlos Villagrán “Kiko” asegura que Roberto Gómez Bolaños “Chespirito” murió mucho antes de la fecha en la que se dio a conocer su fallecimiento pic.twitter.com/yd0ZhBAZ9J — Lo + viral (@VideosVirales69) August 28, 2022

El Heraldo