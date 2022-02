Roberto Palazuelos se retira del proceso de Movimiento Ciudadano para candidatura a Gobierno de Quintana Roo

El actor Roberto Palazuelos se retiró del proceso del partido Movimiento Ciudadano para obtener la candidatura al Gobierno de Quintana Roo.

En entrevista para El Universal, Palazuelos Badeaux detalló que sostuvo una reunión la Ciudad de México con Dante Delgado, dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, a quien dijo ver muy preocupado por la marca del instituto político ante la posibilidad de que fuese candidato.

“Lo vi muy presionado, muy preocupado por su marca y pues, le dije que mejor me hago a un lado y me respondió que sí, que era mejor que me hiciera a un lado”, afirmó.

Me bajo antes de que me bajen, porque hay un grupo dentro de Movimiento Ciudadano que se siente ofendido y preocupado por mis declaraciones y cómo pueden manchar la imagen de la marca”, argumentó.

El actor lamentó por la forma en que cómo se dieron la circunstancias para tomar dicha decisión, y dejó en claro que él era la única oposición real.

Si no me quieren, ¿a qué me quedo? Me voy, enorme en las encuestas, sabiendo que yo representaba la única oposición real y el único que podía ganar era yo. Regresaré a mis negocios y también aclararé en juzgados las calumnias de las que fui objeto”, aseveró.

“También me voy preocupado por la situación del estado, porque le quitaron la esperanza a Quintana Roo. Yo perdí la candidatura, pero gané una amistad en Dante Delgado, que es uno de esos políticos que ya no hay. Se lo perdieron ellos (MC), Quintana Roo y México, porque si Quintana Roo pierde calidad de vida, pierde la nación”, dijo.

Pese al ofrecimiento de Dante Delgado para permanecer en el instituto político, Palazuelos aseguró que no aceptó dicha proposición.

Este jueves, medios mexicanos señalaron que Palazuelos, de 55 años, no será candidato a la gobernación de Quintana Roo por Movimiento Ciudadano y en su lugar colocan el senador José Luis Pech, del gobernante partido Movimiento Regeneración Nacional.

Palazuelos, hasta hoy precandidato de Movimiento Ciudadano, ha estado en el centro de la polémica tras confesar en una entrevista que se volvió viral en redes sociales que participó hace años en dos homicidios y tener nexos con el crimen organizado.

Días antes de que se diera a conocer la entrevista, Palazuelos, quien es dueño de hoteles en el balneario de Tulum, en el Caribe mexicano, causó polémica por amenazar con un “ajuste de cuentas” a quienes han criticado sus intenciones de contender por la gobernación del turístico estado del Caribe mexicano.

En una reciente entrevista para el programa de televisión “De primera mano”, el actor aseguró tener anotados los nombres de todas las personas que lo están difamando y con quienes ajustaría cuentas cuando sea gobernador.

“A mí ninguna guerra sucia me va a parar y todas esas gentes que están difamándome, que están haciendo cosas, yo estoy apuntando”, indicó el empresario y hotelero.lopezdoriga