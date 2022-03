Rusia insta a sus vecinos a normalizar las relaciones

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, ha recordado este viernes que Rusia no tiene relaciones hostiles hacia sus vecinos.

«Quiero volver a subrayar que —siempre lo hemos dicho— no tenemos ningunas intenciones inamistosas hacia nuestros vecinos», recalcó el mandatario ruso durante su teleconferencia con motivo de la izada de la bandera en el buque transbordador Marshal Rokossovski. «Y también me gustaría aconsejarles no exacerbar la situación, no imponer ningunas restricciones», agregó.

El presidente ruso subrayó que su país cumple con todas sus obligaciones y seguirá cumpliéndolas en el futuro. «No vemos ninguna necesidad de exacerbar la situación ni empeorar nuestras relaciones. Todas nuestras acciones, si surgen, surgen solamente en respuesta a algunas acciones inamistosas en contra de la Federación de Rusia», señaló Putin.

«Pienso que todos debemos pensar en normalizar las relaciones«, afirmó el presidente ruso, quien también instó a la comunidad internacional a colaborar y desarrollar las relaciones entre los países con normalidad.

Rusia puede «salir beneficiada»

Paralelamente, afirmó que Rusia seguirá trabajando en proyectos como el del buque transbordador Marshal Rokossovski que aumentan la independencia logística del país. En este contexto, expresó que Rusia, en todo caso, podrá lograr sus objetivos nacionales y garantizar buenas condiciones para sus ciudadanos, dado que las sanciones ayudarán al país a conseguir «competencias adicionales».

«Si alguien no quiere colaborar con nosotros en el marco de la cooperación común y de esta manera se perjudica a sí mismo, también nos perjudica a nosotros, sin duda, pero ¿cómo? Tendremos que hacer ciertas correcciones en algunos planes, obtener competencias adicionales, como ya hemos hecho en una serie de proyectos», dijo Putin al señalar que su el país puede «salir beneficiado» de las sanciones internacionales.

El presidente enfatizó que Rusia seguirá fomentando la red y la infraestructura de transporte y logística en todo su territorio y expresó su confianza en que la industria rusa podrá cumplir este objetivo.

Sanciones contra Rusia

Tras el inicio de la operación militar especial rusa en Ucrania, varios países del mundo, entre ellos los miembros de la Unión Europea, EE.UU., Reino Unido y Japón, impusieron sanciones contra las principales instituciones financieras de Rusia, así como contra políticos y oligarcas rusos.

Mientras, el sábado, EE.UU., la UE, el Reino Unido y Canadá acordaron eliminar a varios bancos rusos del sistema interbancario SWIFT. En ese sentido, la UE desconectó este miércoles a seis instituciones financieras rusas del SWIFT.

Por su parte, desde el Banco Central de Rusia declararon que la entidad financiera «dispone de los recursos e instrumentos necesarios para mantener la estabilidad» en el sector y «garantizar la continuidad operativa». rt