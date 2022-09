Sale otra caravana migrante

Pese a las fuertes lluvias provocadas por la onda tropical número 25, un grupo de aproximadamente 400 migrantes partió ayer miércoles desde el parque central de Tapachula, con la consigna de llegar a San Pedro Tapanatepec y obtener los permisos de tránsito por México.

El grupo, que había aguardado un día para intentar reunir más personas, está conformado en mayoría por venezolanos y centroamericanos, que este 31 de agosto se encaminaron hacia Huixtla por la Carretera Costera.

Se trata de la séptima movilización de migrantes durante agosto. Antes lo hicieron grupos conformados por 300 a 400 solicitantes de tránsito por el país, que en total suman más de cuatro mil extranjeros en ruta por el sur de México.

“Sólo pedimos que nos den permiso, que nos dejen pasar por México, no queremos quedarnos aquí porque no hay trabajo y no hay oportunidades de vida, ojalá pudieran regalarnos bolsas o algo para cubrirnos de la lluvia”, expuso Santiago Ancheyta, ciudadanos venezolano que viaja con su esposa e hijo de cuatro años.

Los migrantes lograron avanzar hasta la aduana de Cerro Gordo, donde intentarían descansar algunas horas y pedir permisos; en caso de no conseguirlos en este punto, tomarían la ruta hacia Oaxaca.

En lo que va del año, 13 grupos y caravanas han partido desde Tapachula en busca de llegar entidades vecinas y conseguir los permisos de tránsito; la ruta ha sido complicada y muchos han abandonado la opción de llegar a la frontera con Estados Unidos.

En el caso de este nuevo grupo, lo conforman también unos 80 menores de edad que viajan acompañados de sus padres, así como mujeres que viajan en solitario tras abandonar Venezuela e intentar reunirse con sus familiares, entrando de manera irregular por la frontera sur.Chiapascontacto