Salvador Cabañas revela que ‘El JJ’ le disparó por una apuesta

“La realidad es que en ese partido (Morelia) yo había marcado dos o tres goles me parece y ganó el equipo, supuestamente él apostó en contra de nosotros y por eso sucedió. Yo no recuerdo bien, pero es hasta donde me acuerdo”, dijo el exfutbolista paraguayo.

Durante la inauguración de un centro de rehabilitación en Morelos, Cabañas aseguró que ya perdonó al narcotraficante por haberlo agredido en los baños del Bar Bar en la Ciudad de México.

“Siempre lo voy a decir y si encuentro al señor delante de mí le diré que lo perdono, por algo estoy con vida y siempre le agradeceré al ser supremo y a la gente que me apoyó”, señaló.

De acuerdo con información del portal Soccerway, el 23 de enero de 2010, Morelia jugó contra América, pero el resultado fue de 2-0 a favor de Morelia y Cabañas no marcó ningún gol. Ese fue el último partido como profesional de Salvador Cabañas.