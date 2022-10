Sansores se arrepiente y decide que no habrá material sobre Monreal en el Martes del Jaguar

Después de que el sábado por la noche, la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, colocó una foto del senador Ricardo Monreal y adelantó que estaría en su programa Martes del Jaguar, hoy se desistió y anunció en un mensaje en Twitter, que no presentaría el material.

“Para no generar malas interpretaciones, he decidido no tocar el tema de Ricardo Monreal. Por lo que también bajaremos el anuncio anterior. #MartesDelJaguar”, escribió.

En ese mensaje anterior, la gobernadora había dado a entender que, en la próxima emisión de su programa en redes sociales, donde ha dado a conocer audios y mensajes del dirigente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno Cárdenas, hablarían sobre Monreal, aspirante a la candidatura presidencial para 2024.

Era una breve publicación donde solo mostraba una advertencia de que se vería a Monreal en el capítulo 44 del programa, pues acompañó la publicación con la fotografía del senador.

“Atención Monreal, nos vemos a las 8 pm en el #MartesDelJaguar”, decía el mensaje que ya fue bajado de esta red social.

La gobernadora no dio más detalles sobre si se trataba de una grabación o información comprometedora del aspirante a suceder al actual presidente Andrés Manuel López Obrador.

Los usuarios seguidores de Sansores se mostraron expectantes y dijeron que estarían pendientes de lo que daría a conocer el 25 de octubre, a lo que un día después desistió.

Otros dijeron que se trataría de una embestida contra Monreal por la reciente controversia que tuvo al haber pospuesto la discusión para aprobarse una iniciativa para ampliar el número de días de vacaciones.

Unos más consideraron que era por supuestamente haber hecho que partidos opositores ganaran alcaldías en la Ciudad de México.

Ante el mensaje en el que reviró la intención de lo que quería presentar, los internautas le escribieron:

“Jajajajaja jajajajaja. Sale pues, nos esperamos a la segunda temporada o a que le den permiso”. “Mmmmmh chale”. “Pues esta decisión también las generará; la mayoría no tenemos buena opinión de él; si hay algo turbio, mejor saberlo, está dañando al Presidente y al movimiento; saludos respetuosos”. “Noooooo”. “Yo sí quería verlo”. “Qué decepción…” “0 y van 2”.

“Y cómo para qué guardar la información que se tenga del tío Monry. Si es el villano favorito del partido, sería bueno exhibirlo para que de una vez se le finquen responsabilidades y lo expulsen del partido y con ello todo queda más claro para todo el mundo”, escribió otra usuaria. Proceso.