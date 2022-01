SAT podría embargar bienes de Grupo Elektra si Ricardo Salinas no paga adeudo fiscal

El SAT dijo que no hay posibilidades de que la empresa lleve su reclamo pro pago de impuestos a otro país, pues el asunto no es sujeto a tratados internaciones.

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) podría proceder a embargar los bienes de Grupo Elektra, del empresario Ricardo Salinas Pliego, si no paga su adeudo fiscal por 2 mil 636 millones de pesos, dijo la titular de la dependencia, Raquel Buenrostro.

«Nosotros podemos hacer efectiva la garantía de proceder con algún tipo de incautación o embargo de sus bienes, pero creemos que no es necesario llegar a eso», dijo la jefa del SAT en conferencia de prensa.

Sin embargo, Buenrostro aclaró que el SAT aún no puede embargar los bienes de Grupo Elektra hasta que la Suprema Corte de Justica de la Nación (SCJN) notifique formalmente su fallo. «No podemos hacer nada hasta que no me notifiquen formalmente», agregó.

La semana pasada, la SCJN desechó el amparo promovido por Grupo Elektra en contra del pago de 2 mil 636 millones 428 mil 880 pesos, más intereses y actualizaciones, correspondientes al Impuesto Sobre la Renta (ISR) de 2006.

Tras el rechazo, la empresa de Salinas Pliego anunció que buscará recurrir a instancias internacionales ante la resolución de la Segunda Sala de la SCJN por la que se le negó el amparo con el que pretendía evitar el pago del adeudo fiscal.

Al respecto, la jefa del SAT dijo que no hay posibilidades de que la empresa lleve su reclamo pro pago de impuestos a otro país, pues el asunto no es sujeto a tratados internaciones.

«Si efectivamente ya viene la resolución a nuestro favor y como sabe en materia fiscal no es materia de los tratados internacionales, por lo que no puede ir a instancias internacionales de arbitraje, por ahí no va», añadió.