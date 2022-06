Saxofonista atacada con ácido busca intervención de AMLO

La saxofonista oaxaqueña María Elena Ríos, quien fue violentada con ácido sulfúrico hace más de dos años ocho meses, acudió a Palacio Nacional para solicitar la intervención del presidente Andrés Manuel López Obrador para acceder a la justicia tras los ataques en su contra, pues, advirtió, uno de los autores intelectuales ha sobornado a magistrados estatales a fin de obtener su libertad.

La víctima fue recibida en la oficina de Atención Ciudadana, y si bien dijo que se le brindó la escucha, en realidad su petición era reunirse con el mandatario para exponerle el caso y darle a conocer que la familia de Juan Antonio “N”, ex diputado por el PRI en Oaxaca, y uno de los autores intelectuales de la tentativa de feminicidio en su contra, ha sobornado a jueces de aquella entidad.

La hoy activista y sobreviviente del ataque señaló que los magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca son: Arturo Lazo León de la Vega, Elizabeth Roxana López Luna y Ángel Alejo Torres.

Entrevistada tras salir de Atención Ciudadana de la Presidencia, aseveró que seguirá insistiendo para ser atendida por el mandatario federal y confió en que responda a una solución.

“Creo que él y yo vamos a tener que dialogar, no pelear, yo no estoy peleada, al contrario; pero sí es necesario generar una mesa de diálogo con el presidente para que sepa la realidad, porque mi realidad representa a la de miles de mujeres. ¿A qué víctima no le gustaría que le solucionen las cosas pronto? Todo es un proceso, tienen que conocer más a profundidad del asunto, no estoy tan conforme, pero vamos a confiar en el Presidente de la República en cuanto a cómo va a accionar sobre lo que me está sucediendo no sólo a mí, sino a mi familia”.

En el documento que entregó en la oficina de Presidencia, expuso: “Estoy muy angustiada, desesperada y con miedo al peligro que enfrento junto a mi familia, que mi proceso legal se siga frustrando ya que Juan Antonio Vera Carrizal pretende salir el día de hoy, martes 31 de mayo, o mañana, miércoles 1 de junio, a través de un amparo que actualmente se encuentra en resolución por parte de los magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca”.

En el oficio remarcó que el amparo en favor de su agresor “no puede proceder ya que la naturaleza del delito (feminicidio en tentativa) no le permite llevar a cabo su y proceso desde su domicilio ni tampoco minimizar el crimen a simplemente lesiones. Mi agresor y su familia gozan de todo el poder económico y político en Oaxaca para sobornar a las autoridades e instituciones a cargo de los diversos procesos que se enfrentan dentro de este intento de feminicidio en mi contra”.

“Mi abuelito, sin conocerlo, me decía que usted es un hombre bueno, diferente y que cuando usted llegara a la silla presidencial las cosas en este país cambiarían. Mi abuelo ya no vive, pero yo sí quiero conocer la justicia y usted es la única persona que puede ayudarme”, se lee en el oficio.

En la entrevista, Ríos indicó que el objetivo de la defensa de su agresor es que obtenga su libertad para seguir el proceso de manera domiciliaria, bajo el argumento de que se reclasifique el delito de tentativa de feminicidio a lesiones, debido a que ella sigue viva y ha continuado el la búsqueda de sus anhelos.

Para María Elena el 9 de septiembre de 2019 le cambió la vida. Fue cuando un hombre entró al establecimiento en el que ella tenía una agencia de viajes en Huajuapan de León (en la zona norponiente de Oaxaca), y le arrojó una cubeta con ácido sulfúrico en el rostro, lo que la dejó marcada en la cara y el cuerpo. Esta acción, dijo, buscó quitarle la vida.

Desde el primer momento la saxofonista sabía quién era el responsable de esa agresión: el ex diputado priísta local y agregó que entre los implicados está el hijo de Juan “N”, también de nombre Juan, quien no ha sido detenido hasta ahora.

