¡Se acabó! Netflix te cobrará si quieres compartir la cuenta con tu familia y amigos

El gigante del streaming implementó desde el 18 de octubre una función que podría marcar el fin al ejercicio de “compartir de cuentas”. Se trata de la opción «Transferencia de perfil», cuyo objetivo es individualizar los perfiles en sesiones. Las famosas “familias ficticias de Netflix” se ven amenazadas, puesto que su intención es que las reproducciones personales no se pierdan, pero transiten al pago de cuentas propias.

Además, durante su llamada de ganancias trimestrales, informó que a partir de principios del 2023 cobrará a los clientes una cuota mensual añadida a las personas que compartan credenciales de inicio de sesión. Cabe recalcar que esta es una función que ya se emplea en países como Argentina, El Salvador, Guatemala, Honduras y la República Dominicana.

Actualmente, y solo en México, la plataforma que transmite películas y series no cobra automáticamente si compartes tu cuenta con alguien que no vive contigo. Sin embargo, la compañía sí prohíbe que las personas que no habiten el mismo hogar usen la misma cuenta. Además, para prevenir que este tipo de situaciones ocurran, a inicio de sesión hacen una verificación de identidad para poder hacer uso de Netflix.