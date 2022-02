Se busca ley consensuada para el uso de cannabis

El coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, Ricardo Monreal Ávila, aseguró que la Cámara de Senadores no actuará con precipitación para aprobar la regulación del uso del cannabis, y que trabajarán para que el proyecto esté debidamente acordado con todos los Grupos Parlamentarios.

Dijo que tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados “tenemos que tener la capacidad de coincidir o de al menos intentar ponernos de acuerdo”, para sacar un producto legislativo que pueda representar los intereses de la población y que resuelva el problema que representa el consumo sin control de la mariguana.

Luego de que la senadora Sylvana Beltrones Sánchez, del PRI, informará que ya circula un predictamen, el legislador afirmó, en entrevista, que dicho documento no está consensuado ni tiene el aval de todas las fuerzas políticas, por lo que instó a no preocuparse.

Indicó que se trata de una propuesta que tiene avances importantes, pero es insuficiente y no está completo. “Les doy mi palabra de que no va a pasar si no está consensuado, debidamente, con todos los Grupos Parlamentarios”, sostuvo.

“No es una materia tan fácil y no vamos a actuar con precipitación ni tampoco con premura; vamos a lograr el consenso, como hemos hecho con las demás leyes y reformas constitucionales. No hay que desesperarse: el diálogo y el acuerdo deben de prevalecer en el Senado de la República”, asentó.

Sobre los nombramientos en materia de política exterior, Monreal Ávila informó que algunos no han llegado al Senado, otros se están procesando y a unos más no se les ha otorgado el beneplácito.

“Hasta en tanto no mande el Ejecutivo los nombramientos, iniciaremos el proceso y el mecanismo de ratificación”, asentó.

Ricardo Monreal Ávila también reiteró que se tiene que revisar, de manera puntual, la estrategia de seguridad del Gobierno Federal.

El senador expresó que “cuando las políticas públicas no funcionan o funcionan a medias, hay que revisarlas y hay que corregirlas. Esa es nuestra función y no tenemos ningún problema” con eso.

Monreal Ávila agregó que tiene comunicación permanente con el Gabinete de Seguridad y que espera que la próxima semana se reúnan, pues hay voluntad política para atender los reclamos en esta materia.

– ¿Se tratará alguna información respecto a lo que ocurre en las minas de Aguililla, Michoacán?, se le preguntó al senador.

“Seguramente vamos a comentarlo con el Gabinete, pronto. Ese y otros temas que están ocurriendo en Michoacán, en Quintana Roo, en Oaxaca, en el Estado de México, en Durango, en Chihuahua, en Zacatecas y Colima”, respondió.

Se trata, agregó Ricardo Monreal, de un ambiente generalizado, de un momento difícil, complejo en materia de seguridad.

“Creo que es una de las preocupaciones mayores que tiene el Presidente de la República y nosotros, como senadores, por supuesto que nos asiste la preocupación y vamos a actuar con responsabilidad compartida y coordinada” con el Ejecutivo Federal, afirmó el legislador.