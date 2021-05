Se mantienen recorridos de supervisión en comercios establecidos y vía pública

El Municipio de Querétaro, a través de la Dirección de Inspección en Comercio y Espectáculos de la Secretaría General de Gobierno, informa que en la semana del 3 al 9 de mayo, se levantaron 39 actas de inspección a comercio establecido, 14 a comercio en vía pública y 2 clausuras provisionales por realizar actividades fuera del horario permitido, operar sin licencia y/o permiso, o por no acatar las medidas de salud establecidas para prevenir la propagación del COVID-19.

También se supendió de nueva cuenta una presunta casa de citas en calle De Las Artes, en la colonia San Francisquito, por operar un giro no autorizado.

De igual manera se visitaron 472 comercios establecidos y 2 mil 706 en vía pública, con un total de mil 24 notificaciones verbales para invitarlos a mantener las medidas recomendadas por las autoridades de salud, así como la normatividad para ejercer el comercio.

Además se visitaron 58 tianguis y los mercados de El Tepetate, La Cruz, el Mercado Escobedo y Lomas de Casa Blanca, con la finalidad de que se respeten las medidas de seguridad sanitarias tanto a comerciantes como a ciudadanos, y verificar los giros autorizados y se cumplan los horarios de cierre.

En cuanto al operativo anti-COVID implementado en conjunto con la autoridad sanitaria a nivel estatal, se acudió al centro nocturno Maximiliano, ubicado en la calle José María Morelos, #4, Col. Centro; donde se incumplía con las medidas sanitarias. El mismo caso con el establecimiento Cabo Piraña, en calle Jesús Oviedo, #106, Col. Tecnológico, quien no cumplía con la sana distancia, así como el exceso de aforo.

Finalmente, se verificó The Andy Hotel, ubicado en Próspero C. Vega, # 38, Col. Centro, que carecía de autorización para actividad de eventos o fiestas particulares, ni para venta de alcohol. Además del Salón De Fiestas Villa Bambú, ubicado en Boulevard de los Gobernadores, Col. Villas del Cimatario por no contar con licencias correspondientes.