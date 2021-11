Se registra tiroteo en centro comercial de Carolina del Norte, en pleno Black Friday

Un tiroteo ocurrido en el centro comercial Southpoint en Durham, Carolina del Norte, causó pánico entre los compradores del lugar, en pleno Black Friday.

En redes sociales se publicaron algunos videos del tiroteo donde se puede ver a gente corriendo por todo el lugar.

BREAKING NEWS: Shots fired at Southpoint Mall in Durham, NC. All stores are on lockdown and asking people to shelter in place at the moment. Anyone have any updates? Please DM or reach out to me 🥺 pic.twitter.com/gPAsfn5LIs

— Sierra Fox (@thesierrafox) November 26, 2021