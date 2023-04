Durante la entrevista que le concedió Jeremy Renner a Diane Sawyer se presentaron fotos de la escena llena de sangre del accidente con su quitanieves que sufrió a principio de año. En un clip que se publicó en el programa Good Morning America se incluyó una conversación con dos personas que ayudaron a la estrella de Hawkeye y la impactante escena que presenciaron al descubrirlo después de que el actor se accidentó.

Así fue el accidente de Jeremy Renner

“Era sangre, una gran cantidad de sangre, y tenía mucho dolor y los sonidos que salían de él”, le dijo Rich Kovach , vecino de Renner en Reno, Nevada, a Sawyer . “Había tanta sangre en la nieve, y luego, cuando miré su cabeza, me pareció que estaba completamente abierta”, agregó. Kovach llamó a su pareja, Barb Fletcher , para que lo ayudara en la escena. Fletcher dijo que usó una toalla para aplicar presión en la cabeza de Renner debido a la cantidad de sangre que vio. “Me di cuenta de que realmente estaba luchando por respirar”, compartió Fletcher . Renner expresó que recuerda claramente todo el dolor que soportó, pero no pudo evitar preguntarse cómo sería su ‘existencia’ si no se hubiera recuperado por completo. “¿Cómo es mi cuerpo? ¿Solo voy a ser como una columna vertebral y un cerebro como un experimento científico? ¿Es esa mi existencia ahora? ¿Cómo será mi existencia?”, recordó.

El apoyo de la familia de Jeremy Renner ha sido fundamental para su recuperación

Se revelan las fotos del accidente de Jeremy Renner © Proporcionado por Quién

Jeremy Renner: Se revelan detalles del accidente que lo tiene estado crítico © Proporcionado por Quién

Además, le dio crédito a su mamá, Valerie , por darle la fuerza para salir adelante una vez que estaba en estado crítico tras el accidente , que tuvo lugar el día de Año Nuevo. "A medida que cambio la narrativa de ser víctima o cometer un error o cualquier otra cosa, me negué a ser perseguido por ese recuerdo de esa manera", agregó Renner . "De eso es de lo que hablo con mi familia… que les impongo. Simplemente aguantamos, eso es amor verdadero. Es sufrimiento, pero eso alimenta las semillas de lo que es el amor". Ahora que está bien encaminado en su viaje de recuperación, está haciendo ejercicios erguidos y caminando en cintas de correr, el actor de Hurt Locker añadió que lo haría todo 'nuevamente' si eso significaba salvar a su sobrino, a quien empujó para salvarlo de la máquina quitanieve.