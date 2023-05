Se soltó la jauría

Yo Campesino

• Sin máscaras, el ganso y sus lacayos dan golpe de Estado a la República. Dictadura

Miguel A. Rocha Valencia

Cayeron las máscaras de todos los traidores a la Patria; quien debió cumplir y hacer la Constitución la mancilló, ordenó que la violaran sus lacayos y se quitaron todos las máscaras, incluso aquéllos que con piel de demócratas navegaron en una oposición de “casa” consensuada, regresó a Palacio Nacional y se mostró tal cual es.

En un hecho sin precedente, como casi todas las violaciones a la Ley del mesías tropical y sus garbanceros, se descararon, realizaron su gran aquelarre en el palacete presidencial y ahí todos se desenmascararon, traicionaron su promesa de cumplir la Ley e hicieron la suya en un acto propio de las dictaduras más burdas.

Fue un viernes que no se olvidará en la historia de México ya que mientras unos intentaron linchar a la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Lucía Luna Hernández a unos cuantos metros de la fastuosa casa del profeta de la 4T, otros se lanzaron contra el INE advirtiéndole que no harían caso a sus prohibiciones de realizar actos anticipados de campaña alegando libertad de expresión otros más festejaron incluso en Twitter lo que ya se sabía, su felicidad por el apapacho del patrón que le dio de nuevo entrada a Palacio.

Más tarde, la orgía los dizque senadores de una república que ya no existe y que se encargaron de enterrar, se encerraron en la antigua sede de la cámara Alta, sesionaron al lado de sus cómplices y con votaciones divididas incluso entre ellos solos, “aprobaron” reformas ilegales al articulado de la Constitución.

Alegaron que la ley establece que se votan los dictámenes con la mitad más uno de los legisladores asistentes a la sesión, pero el caso es que nunca hubo cuórum legal en la reanudación de la sesión del pleno que ellos mismos suspendieron y declararon en moratoria indefinida.

Saben que todo lo que hicieron es ilegal y que la Suprema Corte recibirá en su momento las querellas correspondientes para que como en el caso del Plan B contra los órganos electorales, las declare inconstitucionales, pero mientras, se embriagaron en su mayoría parlamentaria, jugaron al congreso sin la oposición presente para que dijera no a las ocurrencias del machuchón que sin lectura, reflexión o corrección fueron palomeadas por los súbditos del caudillo.

Rompieron toda la institucionalidad incluso encabezados por quien se decía demócrata y decidió o le ordenaron quitarse la careta y hacer pública su subordinación al tlatoani aun contra el más mínimo raciocinio, vergüenza o respeto a la dignidad humana de la cual se despojó y tiró a la basura.

El doctorado en Derecho desapareció para volverse uno más de entre todos los lacayos, al fin sonriente y feliz, lo hizo público y participó en la asonada histórica contra la democracia y la Nación mexicana.

Así tras horas de orgía, los Morenos pisotearon procedimientos, obedecieron ciega e incondicionalmente los mandatos de la chachalaca tabasqueña y se regocijaron creyendo que el poder lo tendrán eternamente, si medir consecuencias pues se sienten intocables, impunes y lo son por el momento.

Pero no será necesario esperar a que los alcance la historia, el pueblo de México ya no está representado por ellos, nosotros los de a pie ya supimos quienes son y dudo que logren quedarse en el poder por la vía electoral, tendrán que utilizar la fuerza.

Ahora si se empieza a ver la cuarta transformación; las tres primeras costaron muchas vidas; en la más cercana fueron millones de mexicano, esa Revolución donde el pueblo pobre puso los muertos y los poderosos de entonces se repartieron los jirones del país.

A eso juegan por eso arman a los militares, por eso los mandan a las calles saben que están jugando con la vida de los mexicanos, al ganso no le importan, ya llega un millón de muertos en su cuenta, otros cuantos tendrán qué caer para que se sostenga en el poder.