Se suman a María Alemán madres solteras del municipio de Querétaro

Madres solteras de la ciudad de Querétaro se sumaron a la campaña de la

candidata María Alemán, luego de resaltar que representa una verdadera opción

para el desarrollo y la equidad de todos los sectores que conforman al municipio;

denunciaron que el actual ayuntamiento lejos de buscar igualdad sólo trabaja en

conveniencia para sus círculos cercanos.

La candidata a la presidencia municipal de Querétaro, María Alemán Muñoz Castillo,

reiteró su compromiso con las madres solteras de San José El Alto, a quienes

explicó su propuesta establecida en su eje 3: Una ciudad para todas y todos:

Querétaro Incluyente del Plan de Gobierno, “creo que no tengo que abundar mucho

en el grave deterioro y retroceso que hemos tenido las mujeres en nuestros

derechos durante los últimos años. El municipio es corresponsable de la violencia

que hay actualmente y el acoso, porque en lugar de enfrentarlo, han decidido

ignorar el problema, revictimizar y eludir su responsabilidad.”

Aseguró que ninguna madre soltera debe de cerrarse la posibilidad de trabajar por

no tener quien le cuide a sus pequeñas o pequeños, “nosotras vamos a instalar

guarderías para las mamás que laboran en el municipio y estancias infantiles, e

implementaremos diversos programas para garantizar mismos salarios e incentivos

para que las empresas igualen las mismas condiciones laborales tanto para

hombres como para mujeres, porque en mi gobierno nadie se quedará atrás.”

Por su parte, la señora Lupita, habitante de la zona dijo que ya no necesitan que el

mismo gobierno permanezca más tiempo, siendo que nunca las apoyaron y se han

burlado de las necesidades de las madres solteras.

María Alemán explicó que en sus recorridos por diferentes colonias de la ciudad,

también ha escuchado sobre la indiferencia del presidente municipal con licencia y

que ahorita está realizando promesas que no pudo cumplir durantes los últimos tres

años. Hizo un llamado a la gente para confiar en un cambio, en un gobierno

verdadero que se enfocará en recuperar el rumbo de la ciudad de la mano de la

gente: “tenemos que trabajar, recibiremos una ciudad en crisis, pero estamos

decididos que vamos a salir adelante juntos, rápido y bien, nadie se quedará atrás y

vamos a reactivar nuestra economía, brindar oportunidades y apoyar a todos los

sectores sociales para que estemos en las mismas condiciones.”

Varias mamás solteras comentaron que en el municipio no existe la cultura de

igualdad de género por la misma ignorancia de las autoridades y resulta más difícil

encontrar un trabajo bien remunerado; además que no existen lugares donde las

apoyen para que puedan cuidar a sus hijos mientras ellas trabajan. Dijeron que

muchas veces se sienten condenadas por la misma situación que ha fomentando el

municipio.

La candidata al municipio de Querétaro aseguró que pronto la visión de la ciudad

cambiará y todos los sectores que integran al municipio serán tomados en cuenta:

“seremos una ciudad incluyente, no podemos seguir fomentando la discriminación y

que se cierren las puertas a ciertos sectores, el gobierno no es para unos cuantos,

se tiene que gobernar para todos los rincones llevando soluciones y oportunidades.”