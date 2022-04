«Se van a exhibir como traidores a la patria»: AMLO a legisladores que voten contra reforma eléctrica

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que los legisladores que voten en contra de la reforma eléctrica «se exhibirán como traidores a la patria», por lo que les hizo un llamado a que piensen su postura respecto a la iniciativa. En La Mañanera desde Palacio Nacional, López Obrador aclaró que no se trata de una amenaza o advertencia, pues al contrario es una recomendación o consejo

Reconoció que como en tiempos de Álvaro Obregón, están “duros los cañonazos” por parte de empresas y gobiernos extranjeros para convencer a legisladores que no apoyen la reforma. «En el caso de la reforma constitucional lo mismo, ahí andan haciendo lobby, le llaman sutilmente, pero también les digo a los legisladores, que lo piensen, porque se van a exhibir como traidores a la patria, que lo piensen, no es una amenaza ni siquiera una advertencia, es hasta una recomendación de buena fe, es un consejo», dijo.

. El Presidente aseguró que los diputados sabrán cómo votar solo si se asumen como representantes del pueblo; sin embargo, afirmó que con la convalidación de la Ley Eléctrica en la Corte, ya se tiene ya la protección básica que necesitaba el gobierno para cumplir sus objetivos. «Desde luego si se asumen como representantes del pueblo, si no han internalizado que son representantes del pueblo o no les importa o eso nada más lo tiene por encimita, pues contra el cinismo y el cretinismo no hay nada que hacer, no hay nada que hacer frente a la hipocresía pero no está demás, a nadie se le debe negar un consejo.

Si deciden no votar por la reforma constitucional, que sepan que nosotros ya con la decisión de ayer, tenemos la protección básica que nos importaba», mencionó. López Obrador consideró que el país está inaugurando una nueva etapa en donde prevalece el interés del pueblo y ya no el de las cúpulas. “Debemos felicitarnos todos los mexicanos, estamos viviendo un momento estelar en la historia, le hemos dicho a los empresarios, no hay nada que temer, es ordenar y a todos nos conviene porque si solo prevalece el interés del dinero del lucro, a todos nos va a ir mal, a todos y la política se inventó entre otras cosas para poner orden en el caos, qué se está haciendo con los cambios constitucionales a las leyes, se está poniendo orden, es que era, un abuso, comentó.

Asimismo, felicitó a los ministros y ministras de la Corte y adelantó que la reforma se votará la próxima semana; no obstante, aseguró que se siente tranquilo. «Por eso felicitaciones a los ministros, ministras, de la Suprema Corte. Qué viene con la reforma constitucional, tengo la información que la semana próxima se va a votar, pero decirle a la gente que estoy más tranquilo porque ya con lo de ayer salvamos a la CFE y garantizamos que no aumente el precio de la luz», afirmó.milenio