¡Separadas al nacer! La foto de Eiza González donde se ve idéntica a Ariana Grande

Eiza González hoy en día es si no la más importante, una de las más destacadas actrices del país, pues ha participado en películas que le han dado fama internacional como Rápidos y furiosos, Baby: El aprendiz del crimen, Godzilla vs Kong, Spirit: El indomable y otras importantes producciones que le han valido para ser nombrada una de las artistas más taquilleras de Hollywood a lado de artistas de talla internacional como Tom Holland, Will Smith y Liam Nesson.

La actriz, quien comenzó su carrera en telenovelas como Lola érase una vez, o Sueña conmigo y Amores Verdaderos el día de hoy es una de las mexicanas más exitosas en la industria del espectáculo a nivel nacional e internacional, pues no solo ha triunfado en el cine, sino también en la moda.

Hace poco Eiza González fue nombrada embajadora de una importante casa joyera italiana, siendo la primer latina en formar parte de los embajadores de la marca. Por si fuera poco Eiza fue una de las invitadas al evento de moda más importante del mundo como lo es la MET Gala a la que fue invitada personalmente por la diseñadora Donatella Versace, en donde lució un hermoso vestido en color rojo inspirado en María Félix y las musas del cine.

La mexicana también lució un hermoso vestido en color rosa en las calles de Nueva York que le valieron para llevarse los aplausos por parte de sus seguidores quienes no dudaron en expresarle lo hermosa que se veía.

Eiza González en sus redes sociales también es halagada constantemente por sus más de siete millones de seguidores pues viste atuendos que hacen destacar su figura y belleza. Tal es el caso de una de sus publicaciones más recientes en donde la interprete de ‘Lola’ Valente utilizó un pantalón gris de tiro alto el cual completó con un top en color negro que destacaron su figura.

Lo que llamó la atención de sus seguidores es el peinado que utilizó, pues la cantante lució una coleta alta con un listón negro, peinado muy característico de la cantante de fama internacional Ariana Grande y que completó con un cat eyeliner que la hicieron lucir idéntica a la cantante.

“OMG Ariana González”, “Te ves hermosa”, “Pareces Ariana Grande”, “Ese estilo te queda muy bien”, “Pase rápido la foto y pensé que eras Ariana Grande”, son algunos de los comentarios que se pueden leer en la publicación de la famosa y que ya rebasa el más de medio millón de “me gusta”.