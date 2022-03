“Ser de derecha es ser retrógrada”, asegura AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó que estar de acuerdo con la ideología de derecha en México “es ser retrógrada”, pues a pesar de los argumentos de modernidad y progreso, la oposición tiene ideas muy conservadoras.

En La Mañanera, el mandatario comentó que no considera que las personas que se oponen a proyectos como el Tren Maya no “tienen vocación verdaderamente ecologista”. Pues están en contra de su gobierno por dinero o fama.

“Un artista hablaba en el mar de Cortés para defender a la vaquita marina y llegaba en yates. Esos son los que más contaminan, los barcos. Consumen muchísimo combustible, pero la fama. Además, algunos de estos famosos simulaban ser progresistas. Ser de derecha es ser retrógrada, aunque algunos así se asumen”, dijo.

En este sentido, López Obrador celebró que el país se encuentre en un momento de definiciones, por lo que muchos de sus adversarios se han declarado abiertamente como opositores, “como decían los líderes charros: ‘soy charro ¿y qué?’.

Pero siempre es mejor pasar como progresista buena onda”. El jefe del Ejecutivo federal sostuvo que la mayoría de los proyectos emblemáticos de su administración son obras para beneficio del pueblo, pues tan sólo el Tren Maya trabajan como 50 mil personas y no pretende afectar el medioambiente. Asimismo, se construirá un aeropuerto en Tulum para que se aligere la demanda de más de 500 vuelos diarios a Cancún.

“Ojalá estos famosos se informen más y se dejen engañar, fueron utilizados porque detrás de todo eso hay una estrategia”, acusó. Por último, volvió a reprochar que los ambientalistas no se hayan opuesto a la entrega de concesiones para la extracción de recursos naturales ni a la entrada de una minera en Quintana Roo; “ni una sola denuncia sobre esto”, criticó.

“Entender que somos responsables y cuidamos el medio ambiente. Yo soy de pueblo, me crié en el campo. Amo los árboles. No somos destructores. Que no nos confundan. El Tren Maya va a ser algo muy bueno para el sureste”, apuntó.MILENIO